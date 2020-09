Essai – Kia Ceed SW Hybride Rechargeable (2020) : écologique mais pragmatique

En bref Break hybride rechargeable abordable Grande autonomie Dès 36 490 €

Un peu à l’image de celle d’Audi dans les années 80/90, la montée en puissance de Kia inspire le respect. Arrivée sur le marché français dans les années 90 avec des modèles techniquement en retard mais peu chers, la marque coréenne a frappé plusieurs grands coups. D’abord avec son joli SUV Sportage, puis, surtout, avec sa compacte Cee’d, apparue en 2006. Mise au point en Europe, elle jouissait de très bonnes qualités routières et surtout, inaugurait une incroyable garantie de 7 ans ou 150 000 km ! Depuis, le constructeur du matin calme a lancé une grande offensive en matière d’électrification des véhicules, proposant des autos fonctionnant uniquement sur batteries ou à motorisation mixte, en plus des modèles strictement thermiques.

Aujourd’hui, la Ceed, qui a perdu son apostrophe en passant à sa troisième génération, adopte une motorisation hybride rechargeable caractérisée par deux choses : une puissance relativement faible et une grande autonomie en mode zéro émission. Ainsi, mécaniquement, elle associe un bloc essence atmosphérique 1,6 l développant 105 ch à un moteur électrique synchrone de 60,5 ch, pour une puissance totale combinée de 141 ch. À titre de comparaison, la Renault Mégane E-Tech, hybride rechargeable elle aussi, offre 160 ch. La coréenne de nom (elle est fabriquée en République Tchèque) complète sa fiche technique avec des batteries lithium-ion polymère d’une capacité de 8,9 kWh se rechargeant en 4 h 25 sur secteur, avec le système d’origine acceptant 2,3 kWh, voire 3 h 00 si l’on a opté pour une prise renforcée. En revanche, on ne peut utiliser les bornes rapides, Ionity par exemple. Quant à la transmission, elle s’effectue sur les seules roues avant via une boîte à double embrayage comptant 6 rapports.

La Ceed SW se targue d’une autonomie électrique mixte de 50 km en norme WLTP, chiffre qui tombe à 47 km si au lieu de se contenter des jantes de 16 pouces de la version Active, on opte pour la Premium, montée en 17 pouces. Quant à la consommation annoncée, elle ressort sur la version de base Active à 1,3 l/100 km en moyenne, ce qui correspond à 29 g/km de CO2. En Premium, ces chiffres grimpent à 1,5 et 33 respectivement.

Au volant

Extérieurement, la Ceed, dessinée en Allemagne, reprend tous les codes esthétiques en vigueur, sans aucune innovation. Elle paraît moderne, dynamique et robuste mais sans personnalité.

Même constat dans l’habitacle, bien dessiné et réalisé, en plus d’offrir une ergonomie bien pensée. Les plastiques semblent de bonne qualité (moussés sur les parties hautes à l’avant), tandis que les rangements abondent (boîte à gants, bacs de portière avant/arrière, sous l’accoudoir). Pratique, tout comme la banquette arrière qui se rabat d’un geste sans qu’on n’ait préalablement à dégager de son passage les ceintures de sécurité.

Les réglages du siège conducteur demeurent basiques (impossible de jouer sur l’inclinaison de l’assise par exemple) mais on est bien installé. L’instrumentation conserve de vraies aiguilles, associées à un écran central digital, et c’est bien suffisant : mieux vaut un affichage clair et lisible qu’un système TFT totalement configurable très joli mais servant surtout à amuser les enfants, en plus d’inciter à quitter trop souvent la route des yeux… Même constat pour l’écran du GPS, de taille modeste par rapport à ce qu’on trouve ailleurs : d’un point de vue ergonomique, il est infiniment préférable à ces ineffables tablettes XXL, aberrantes dans une voiture tant, là encore, elles amènent à ne pas regarder devant soi, en plus d’émettre trop de lumière la nuit.

Nous partons batterie chargée à 99 % après avoir sélectionné le mode EV, forçant la Kia à rouler en n’utilisant que le moteur électrique. Évidemment, celui-ci est inaudible et totalement doux à l’usage, ce qui rend la conduite urbaine très apaisante. La suspension trépide quelque peu mais préserve efficacement le confort sur les routes en mauvais état des environs de Chantilly, tout en maîtrisant avec justesse les mouvements de caisse.

Sur départementale et nationale, le comportement routier se révèle des plus satisfaisants. La direction, judicieusement consistante, offre un bon feeling de l’asphalte et agit promptement sur un train avant précis. En virage, la Ceed séduit par son équilibre et son grip, offrant donc une excellente tenue de route ainsi qu’un certain dynamisme : le châssis n’a rien d’inerte, une bonne surprise. Quant au freinage, il est d’une puissance remarquable.

En roulant de façon strictement légale mais sans jouer à l’éco-conduite, nous avons parcouru 52,3 km sur un parcours composé de beaucoup de traversées d’agglomération ainsi que de voies à 80 km/h et 110 km/h, par une température extérieure de 18 °C. En clair, c’est une excellente valeur, d’autant que les batteries conservaient encore 17 % de charge.

Nous avons effectué un deuxième trajet, plus rapide, en partant avec des accumulateurs regonflés à 44 %. Nous avons sollicité la motorisation plus durement, en mode hybride, et, clairement, elle n’a rien de sportif, comme on s’en serait douté. Néanmoins, elle fait le job, offrant des reprises suffisantes, et alterne les fonctionnements thermique et purement électrique tout en douceur. Pour sa part, la boîte à double embrayage, fluide et rapide, a aussi le mérite ne pas faire brailler le moteur quand on lui demande le maximum. Quant au mode Sport, il ne sert à peu près à rien.

Dans ces conditions, la consommation moyenne est ressortie à 3,8 l/100 km (notons que nous n’avons pas roulé sur autoroute), une valeur très attractive. Si on fait le cumul avec le parcours précédent, la moyenne s’établit à 2,6 l/100 km, selon l’ordinateur de bord. Nous aurions certainement brûlé plus de carburant avec la version diesel CRDi de 136 ch, mais elle ne coûte que 28 090 € à dotation équivalente : elle devrait rester la préférée des gros rouleurs, du moins, tant que la législation ne les restreindra pas dans leurs parcours.