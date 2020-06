Essai vidéo - Renault Mégane Estate restylée (2020) : voilà l’hybride rechargeable

EN BREF Restyling de la 4e génération Break compact Version hybride rechargeable inédite À partir de 23 200 € pour le thermique À partir de 38 500 € pour l’hybride

Commercialisée depuis la fin 2015, la famille Mégane passe par la traditionnelle case restyling. Et la première chose que l’on peut constater est que Renault a pris son temps avant d’effectuer ses évolutions. Rien d'étonnant sachant que les ventes de la Mégane sont toujours aussi importantes puisqu’elle s’est écoulée à plus de 44 000 exemplaires sur 2019, faisant d’elle la 12e vente en France. Pas mal pour un modèle présent depuis presque cinq ans. Partant du constat que le marché et les attentes des conducteurs évoluent énormément actuellement avec une demande accrue pour les véhicules électrifiés qui représentent 17 % des ventes sur les cinq premiers mois de 2020, Renault profite de ce restylage pour élargir sa palette de moteurs et introduire une version hybride rechargeable.

dailymotion

Les transformations esthétiques apportées à l’occasion de ce restyling sont relativement légères. Elles portent sur l'introduction des projecteurs et de feux Full LED, les boucliers avant et arrière ont été redessinés, la calandre gagne du chrome tandis que des nouvelles jantes font leur apparition. La version hybride rechargeable ne diffère que très légèrement avec des logos E-Tech placés sur le hayon ou les montants ainsi qu’une seconde trappe de recharge.

Place au numérique

À l’intérieur, la Mégane passe massivement au numérique. La console centrale s’enrichit d’un écran vertical plus grand, passant de 8,7 à 9,3 pouces, déjà vu sur les derniers Captur et Clio. Les commandes de la climatisation sont redessinées, avec affichage de la température dans les molettes comme sur la dernière Clio ou le Dacia Duster. Le conducteur aura face à lui une instrumentation 100 % numérique entièrement paramétrable.

Aucun changement au niveau des aspects pratiques que ce soit pour l’habitabilité arrière ou le volume de chargement qui demeure stable à 389 litres selon la norme VDA, ce qui est moyen pour la catégorie. La présence de la batterie implantée sous la banquette arrière pour les versions hybrides rechargeables ne change rien à ses caractéristiques. Seule modification : la disparition de la roue de secours qui est remplacée par des rangements pour les câbles.