EN BREF 3e génération de Qashqai SUV compact Version hybride inédite

Modèle qui a démocratisé le concept du crossover, le Qashqai est un best-seller en Europe mais également un énorme succès commercial dans le monde entier avec plus de trois millions d’exemplaires écoulés.

Par rapport au modèle actuel, ce nouveau Qashqai se caractérise par un style plus anguleux, plus musclé, plus original comme en attestent les optiques en forme de crochets ou la large calandre en forme de V proche de celle du SUV urbain, le Juke.

dailymotion Nissan Qashqai e-Power : pionnier réinventé - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

De profil, on remarque le pavillon flottant, avec jonction entre le vitrage latéral et la lunette. Question dimensions, le Qashqai grandit de tous les côtés que ce soit au niveau de la longueur ( 4,43 mètres), de la largeur (1,84 m) ou même de la hauteur (1,62 m).

Toutefois, c’est à l’intérieur que résident les principales évolutions. Le Qashqai rattrape son retard avec une présentation plus soignée et technologique. Les changements portent sur l'adoption d’une console centrale horizontale surplombée d’un écran tactile de 9 pouces. Face au conducteur, une instrumentation numérique de 12,3 pouces entièrement paramétrable.

Nissan profite de cette nouvelle génération pour améliorer les aspects pratiques : légèrement concernant l’habitabilité et de façon plus notable pour le coffre qui gagne 70 litres avec une contenance totale de 504 litres.

La modernité et l’originalité se retrouvent aussi sur le capot puisque le Qashqai sera disponible pour la première fois de son histoire dans une version hybride dénommée e-Power. Une technologie déjà présente au Japon mais jamais vue dans l’hexagone et qui est à mi-chemin entre une motorisation électrique et une hybride classique. Ainsi, le moteur électrique - hérité de la Leaf- développe 190 ch et 330 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie, dont l’énergie provient d’un 1,5 litre essence de 158 ch. Mais ce dernier n’est pas propulseur, il sert uniquement à produire de l’électricité comme un générateur. Il ne faudra pas espérer rouler en tout électrique sur de longues distantes car la batterie de faible capacité (2 kWh) permettra simplement de parcourir 2 à 3 km en toute électrique comme sur les modèles de chez Toyota par exemple.

Question consommation, Nissan annonce à 5,3 l / 100 km en cycle mixte et des rejets de 122 g de CO2 / km, mais tout cela est en cours d’homologation.

Les prix de cette version e-Power ne sont pas encore connus pour l’instant. La commercialisation interviendra en 2022.

Le Qashqai a beau être une référence du marché des SUV compacts, il évolue en profondeur pour sa troisième génération, avec un style anguleux, une présentation plus soignée et enfin un moteur hybride.

PROSPECTIVE FIABILITE Nouveau modèle, nouveau moteur (du moins chez nous), par conséquent, il est impossible d'établir une estimation de la fiabilité de ce nouveau Qashqai autrement qu'en faisant de la prospective, mais basée sur des constats bien concrets. Le premier d'entre eux est que la fiabilité de Nissan n'est plus ce qu'elle était. Depuis que la marque partage nombre d'éléments avec Renault au sein de l'Alliance, elle a bien chuté. Et il n'y a que ce qui est étudié et fabriqué au Japn qui garde un semblant de robustesse. L'ancien Qashqai en a fait les frais, avec des déboires nombreux sur les moteurs essence et diesels, les systèmes de dépollution, etc. Avec cette nouvelle mouture, cependant, cela devrait aller mieux. D'une part parce que Nissan aura eu à cœur de parfaire le développement de ce dernier opus de son SUV compact, pour justement avoir moins de soucis, d'autre part parce que les éléments utilisés sont de provenance du Nissan Note japonais, ou du Rogue américain. Et que leur fiabilité est supérieure. La plateforme, elle, est une plateforme Renault-Nissan. Le fait que ce soit toujours le moteur électrique qui entraîne les roues et que le moteur thermique serve de générateur est aussi un bon point, car ce dernier fonctionnera dans des phases de régime optimum, donc peu de risque de soucis. Bref, sur le papier, la fiabilité de ce nouvel opus devrait s'améliorer.

