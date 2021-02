Nouveau Nissan Qashqai (2021) : toutes les infos et photos officielles

Le voile est enfin levé sur une des plus grosses nouveautés de 2021. Un renouvellement risqué pour Nissan : le Qashqai, qui a popularisé le concept du crossover compact, n'est pas seulement son best-seller en Europe. C'est aussi l'une des meilleures ventes sur le Vieux Continent, toutes catégories confondues.

Le Qashqai a beau être un succès, Nissan n'hésite pas à revoir en profondeur son look à chaque génération. Ce n'est pas une Golf ! Cette troisième génération opte pour un style plus anguleux, plus musclé, plus original aussi comme peuvent en témoigner les optiques, avec une forme de crochets. Comme sur le petit frère Juke, on a une grande calandre en V. De profil, ce qu'on note c'est le pavillon flottant, avec jonction entre le vitrage latéral et la lunette. Le Qashqai se met ainsi à la silhouette bicolore. Le Qashqai 3 mesure 4,43 mètres de longueur, soit seulement 3 centimètres de plus que l'ancien.

Plus de coffre

L'évolution est notable à bord. Il est vrai que c'est un point où le Qashqai avait des progrès à faire. La présentation est plus soignée et plus technologique, même s'il manque peut-être d'un effet "whaou". Comme beaucoup d'autres voitures, le Qashqai abandonne la classique console centrale verticale, pour une organisation horizontale. Au centre, il y a un écran tactile façon tablette de 9 pouces. Le conducteur a face à lui une instrumentation 12,3 pouces, avec différents modes d'affichage possibles. Le chargeur de smartphone par induction peut recevoir de grands appareils (comme le dernier iPhone 12 Max).

L'habitabilité progresse légèrement. À l'arrière, les occupants ont gagné 28 mm d'espace aux genoux. La garde au toit est en hausse de 15 mm. Côté coffre, le gain est plus notable, avec 70 litres en plus. Le revêtement du plancher est réversible, avec une face en plastique facile à nettoyer. Bon point pour les rangements : les portes avant peuvent désormais recevoir des bouteilles de 1,5 l.

Pas de diesel

Le Qashqai inaugure la nouvelle plate-forme CMF-C. Les ingénieurs de Nissan sont partis à la chasse aux kilos en trop. La structure a perdu 60 kg (tout en étant plus rigide). Portes, ailes avant et capot sont en aluminium, pour un gain de 21 kg. Le hayon est en matériau composite. Le crossover a le droit à de nouvelles suspensions MacPherson. Les modèles à jantes 20 pouces et transmission intégrale ont une suspension arrière multi-bras. La direction est promise plus directe, avec une meilleure sensation autour du point milieu.

Premier élément à retenir : le nouveau Qashqai fera l'impasse sur le diesel. Il sera lancé avec deux moteurs essence à micro-hybridation 12V, des 1.3 litre de 140 et 158 ch. Le plus puissant sera proposé avec une boîte Xtronic et la transmission intégrale.

Un hybride particulier

L'événement, ce sera l'arrivée d'une variante hybride simple. Rien à voir avec l'E-Tech du cousin Renault, c'est une technologie Nissan, l'e-Power, déjà proposée au Japon et qui fera donc ses débuts en Europe. La particularité : le moteur essence (un 1.5 de 158 ch) sert uniquement à générer de l'électricité. Les roues ne sont entraînées que par le moteur électrique de 190 ch.

Deux grands avantages : d'une part, le bloc thermique fonctionne à un régime optimal avec le meilleur rendement possible, d'autre part, le fait d'avancer uniquement grâce à l'électrique donne une réponse à l'accélérateur immédiate, et donc de belles performances. Ce Qashqai profite de l'e-Pedal vue sur la Leaf. Ce système permet au conducteur de démarrer, d'accélérer, de décélérer, de freiner et de s'arrêter en utilisant la seule pédale d'accélérateur dans 90 % des situations.

Nissan nous a confirmé qu'il n'y aura pas d'hybride rechargeable, jugeant que l'e-Power était une hybridation suffisante.

Côté équipements, le Qashqai n'avait déjà pas à rougir dans la catégorie. Sa dotation est peaufinée, avec une évolution de l'assistant à la conduite ProPilot. Le véhicule s'aide désormais de la lecture des panneaux de signalisation et des informations du GPS, afin d'ajuster la vitesse. Il y a aussi un avertisseur de protection latérale, qui alertera d'un risque de contact lors d'une manœuvre dans des endroits exigus. Le Qashqai 3 reçoit des optiques de type Matrix. Un nouvel affichage tête haute est au menu, avec une image plus grande.

Le modèle est lancé avec une série spéciale Première Edition. Le modèle arrivera en concession en juin. Mais il faudra attendre 2022 pour l'e-Power.

