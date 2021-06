Audi A3 40 TFSI e : ne l'appelez plus e-tron – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

En bref Commercialisée en 2021 Catégorie des compactes 204 ch et entre 59 et 67 km d'autonomie électrique À partir de 38 680 €.

L'Audi A3 est un modèle emblématique dans l'histoire de l'électrification de la marque aux anneaux puisque c'est elle qui étrenné pour la première fois dans l'histoire de la marque une motorisation hybride rechargeable. Sortie en 2014 quelques mois avant la Volkswagen Golf GTE, la Sportback e-tron associait un 1.4 TSI de 150 ch et un moteur électrique de 102 ch alimenté par une batterie de 8,8 kWh, le tout délivrant 204 ch et 350 Nm, permettant de faire 50 km sans émission et avec une consommation de 1,5 l/100 km selon le cycle NEDC.

Sept ans plus tard, sa descendante s'appelle désormais A3 Sportback 40 TFSI e et… reprend une fiche technique extrêmement proche, avec des moteurs thermique et électrique. Cependant, ce dernier est désormais relié à une batterie d'une capacité de 13 kWh, ce qui lui permet de faire, selon le cycle WLTP, entre 59 et 67 km en électrique et de ne consommer qu'entre 1,0 et 1,2 l/100 km de moyenne. Pour la recharge, elle peut encaisser jusqu'à 2,9 kW, un chiffre décevant face à la concurrence, ce qui donne une recharge complète en un peu moins de cinq heures sur une borne publique ou une Wallbox et huit heures sur une prise secteur.

En la découvrant dans le cadre du Salon Caradisiac dans l'enceinte de l'un des chapiteaux du cirque Micheletty, c'est cependant un peu la déception. La première Audi A3 hybride rechargeable avait droit à quelques éléments esthétiques extérieurs discrets mais détectables au premier coup d'œil par les connaisseurs qui permettaient de la distinguer de ses homologues purement thermiques, comme la calandre, les jantes ou la jupe arrière spécifiques. Ici, à part l'e minuscule accompagnant son logo et la trappe de recharge sur l'aile avant gauche, elle se fond totalement dans la gamme du constructeur aux anneaux.

Même constat à l'intérieur où l'environnement est similaire, une bonne nouvelle pour le contenu technologique, avec notamment l'instrumentation numérique ou le grand écran central de 8 pouces, un peu moins pour le choix des matériaux inégal, rembourrés et flatteurs à certains endroits, durs et rustiques à d'autres. Comme nous l'avons testé, deux adultes peuvent prendre place confortablement à l'arrière mais il faudra se restreindre question bagages, puisque l'implantation des batteries ampute le volume de coffre de 100 litres, à maintenant 280 litres, soit moins que certaines citadines.

Question tarifs, il faudra compter un minimum de 39 680 € hors bonus pour en devenir propriétaire et c'est un prix compliqué à justifier pour Audi outre le potentiel prestige supplémentaire apporté par les quatre anneaux. En effet, avec une fiche technique identique, la Seat Leon e-Hybrid démarre à 34 950 €. Et quand on peut avoir, comme nous aujourd'hui, les deux modèles sous les yeux en même temps, l'A3 40 TFSI e ne se distingue sur aucun plan.

