Nouvelle Audi A3 : un deuxième hybride rechargeable

L'A3 double la mise en matière de plug-in. Quelques semaines après la 40 TFSI e, voici la 45 TFSI e. La fiche technique de cette variante plus puissante ne réserve pas de surprise : on retrouve la mécanique de la Volkswagen Golf GTE. Il y a un bloc essence 1.4 de 150 ch, associé à un moteur électrique de 80 kW, intégré dans la boîte S tronic 6 rapports. La puissance maxi cumulée est de 245 ch, contre 204 ch sur la 40 TFSI e. Le couple culmine à 400 Nm.

Cette variante affiche de belles performances, avec une vitesse maxi de 232 km/h et un 0 à 100 km/h réalisé en 6,8 secondes. De jolis chronos que l'on peut avoir sans payer de malus… et en profitant même d'un bonus, puisque le modèle sera à moins de 50 000 € chez nous. La batterie lithium ion a une capacité de 13,0 kWh. La voiture peut faire jusqu'à 63 km en mode électrique (où la vitesse maxi est limitée à 140 km/h). Avec une prise de courant domestique, la recharge se fait en 5 heures.

Si, contrairement à la Golf GTE, cette A3 n'est pas classée chez les sportives d'Audi, elle opte pour un look plus évocateur. Le modèle a en série le pack noir, qui comme son nom l'indique comprend des éléments peints en noir, tels la calandre ou les coques de rétros. Il y a également des étriers de freins peints en rouge. Les disques sont plus grands que sur la 40 TFSI (340 mm à l'avant, 310 mm à l'arrière). Les jantes de série sont des 17 pouces. Les belles optiques Matrix LED sont en supplément. À bord, on a des sièges sport. La dotation de départ comprend le système Audi drive select, la climatisation automatique bizone et la clé confort.