Premier match - Nouvelle Audi A3 Sportback vs Mercedes Classe A

Design : angles ou rondeurs

Clairement, l'A3 avait pris un coup de vieux à l'extérieur. L'évolution est donc bien visible pour remettre au goût du jour l'auto. La quatrième génération adopte une silhouette plus musclée, avec par exemple une lunette arrière un peu plus inclinée, des lignes plus acérées et une carrosserie plus nervurée. Le travail sur les flancs est intéressant. Comme sur les dernières Audi, on a une calandre plus basse et plus large, la pointe des phares passant au dessus. À l'arrière, les feux s'affinent.

En face, la Classe A, qui mise davantage sur les rondeurs, semble d'un coup assez molle. Si l'avant est agressif avec une calandre abaissée et des optiques pointues, l'arrière est plus empâté. Il faut dire que la Mercedes a fortement grandi lors de son renouvellement, prenant 13 cm en longueur, ce qui se ressent visuellement au niveau de la poupe. Elle dépasse la nouvelle A3 de 8 centimètres, avec 4,42 mètres contre 4,34 mètres pour l'Audi, qui cache son gabarit avec ses allures de petit break.

Notre choix : A3, plus athlétique.

À bord : chargé ou allégé

Si l'A3 avait vieilli à l'extérieur, sa planche de bord épurée n'avait pas pris de ride. Mais cela n'a pas empêché les designers de tout revoir. L'A3 fait même sa révolution, troquant sa présentation allégée et arrondie contre une présentation taillée à la serpe et chargée, avec par exemple des aérateurs déstructurés. Ceux du conducteur sont liés à l'instrumentation. L'écran est replacé au centre, caché dans une surface noire. L'A3 conserve encore quelques commandes à l'ancienne, notamment pour la clim.

Dans la Classe A, on a une tout autre ambiance. La Mercedes joue elle justement la carte du design épuré, avec son double écran en enfilade, sans casquette. C'est original et cela fait toujours son effet. Avec les écrans 10 pouces on a l'impression d'être dans une auto de catégorie supérieure. Les aérateurs ronds façon turbine apportent aussi une touche de sportivité.

Notre choix : Classe A, plus chic.

Habitabilité/Coffre : pas leur point fort

La Classe A est plus grande mais n'en tire pas profit au niveau du coffre, annonçant un volume de 370 litres, contre 380 litres pour l'A3, qui n'a pas progressé avec sa nouvelle génération. Ce sont des valeurs assez moyennes. Sur ses versions hautes, l'Audi a une banquette 40/20/40, ce qui apporte un soupçon de modularité. Le seuil de chargement est au même niveau (671 mm pour l'Audi, 1 mm de plus pour la Mercedes).

Côté habitabilité, l'A3 annonce pour la garde au toit jusqu'à 1 028 mm à l'avant et 955 mm à l'arrière. Pour la Classe A, c'est 1 024 et 960 mm. En espace aux coudes, la Mercedes est à 1457 et 1446 mm. L'A3 est à 1459 et 1425 mm.

Notre choix : égalité.

Gamme de moteurs : une Mercedes pour toutes les envies

Autant le dire de suite, l'A3 est désavantagée ici car Audi suit une tradition bien allemande, limiter l'offre au lancement. La quatrième génération de la compacte propose donc trois blocs : un seul essence 1.5 TFSI de 150 ch et deux variantes du 2.0 TDI, en 116 et 150 ch. Bien sûr, l'offre s'élargira par la suite, avec en entrée de gamme un petit essence 110 ch, puis les variantes hybrides rechargeables (sûrement en 204 et 245 ch) et bien sûr les sportives avec une S3 de 300 ch environ. En diesel, un TDI de 200 ch est attendu.

En face, la Classe A a donc une grosse avance puisque son choix est complet, avec un large éventail de puissances. En essence, on a 109, 136, 163, 224 ch, plus les AMG de 306 et 421 ch ! En diesel, c'est 116, 150 et 190 ch. À cela s'ajoute la déclinaison hybride rechargeable EQ Power.

Notre choix : Classe A, forcément.

Technologie : l'A3 ne prend pas d'avance

L'A3 profite de sa refonte pour se mettre à jour, mais elle ne va pas innover dans la catégorie. Surtout, on constate qu'elle ne se distingue plus vraiment de la Golf 8, qui a mis le paquet en aides à la conduite et connectivité. L'A3 reprend par exemple la technologie Car-2-X vue sur la VW, qui lui permettra de recevoir des infos d'autres autos connectées et des infos venues d'infrastructures connectées, comme les feux de signalisation. Une technologie que l'on retrouve aussi sur la Classe A.

Les deux modèles peuvent aussi avoir des phares LED de type Matrix, une assistance à la conduite dans les embouteillages et sur voie rapide, une aide aux créneaux… La Classe A met en avant son système multimédia avec des commandes vocales évoluées qui permettent de donner des ordres à son auto (on lui dit "j'ai froid", elle augmente le chauffage). L'A3 proposera de son côté l'assistant vocal Alexa d'Amazon.

Notre choix : égalité.

Nouvelle Audi A3 vs Mercedes Classe A : le 1er verdict Caradisiac

Thème Avantage Design A3 Présentation intérieure Classe A Habitabilité/Coffre Égalité Choix des moteurs Classe A Technologies Égalité LE VERDICT CARADISIAC Classe A : 4 - A3 : 3

La gagnante : Mercedes Classe A

La Classe A n'est pas effrayée par le renouvellement de l'A3. Elle n'écrase toutefois pas le duel, profitant surtout de son âge plus avancé pour mettre en avant toute sa gamme de moteurs. Car sinon, en matière d'équipements ou d'habitabilité, aucune des deux ne prend l'avantage. Niveau design et présentation, c'est aussi équilibré.