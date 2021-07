En bref Compacte hybride rechargeable

A partir de 34 950 €

Bonus : 2 000 €

A part les logos et la trappe de rechargeable sur l'aile avant gauche, rien ne distingue la Leon e-Hybrid de ses congénères exclusivement thermiques. La compacte espagnole exposée sous l'impressionnant chapiteau du cirque Micheletty, est vendue 34 950 € (bonus non déduit). Elle reprend la technologie du groupe Volkswagen présente sous le capot d’une dizaine d’autres modèles. A savoir un 4 cylindres essence 1.4 turbo délivrant 150 ch associé à un bloc électrique de 116 ch, alimenté par une batterie lithium-ion similaire de 12,8 kWh. Cette dernière peut être rechargée à 100 % en 7 h 15 à 1,8 kW, 5 h 48 à 2,3 kW et 3 h 42 à 3,6 kW. La combinaison des moteurs donne toutefois le même résultat : 204 ch et 350 Nm, ce qui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 7,5 s. L'autonomie électrique, quant à elle, va de 56 à 63 km en cycle mixte.

La Seat Leon e-hybrid au Salon Caradisiac 2021

dailymotion Seat Leon e-hybrid : ibère branchée - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

L'habitacle de cette Leon est dans le plus pur style « sportif épuré » avec des sièges enveloppants et une planche de bord quasiment dépourvu de boutons. Il faudra donc commencer par explorer les menus de l'écran tactile du système multimédia, à la jolie présentation, si vous souhaitez choisir entre rouler en électrique ou en hybride, et y retourner si vous changez d'avis. Pas très pratique. L'implantation des batteries sous le plancher du coffre en réduit le volume de chargement et pas qu'un peu puisqu'il passe de 380 à 270 litres. Mais si cela est un véritable problème pour vous, cette version e-Hybrid est aussi disponible en version break Sportstourer avec ses 470 litres.

Avec 70 % de la batterie pleine durant notre essai, nous avons parcouru un peu plus de 50 km en ville en appliquant quelques règles élémentaires d'éco-conduite, ce qui est parfaitement suffisant pour les déplacements quotidiens. Et pour le week-end, toujours en partant avec une batterie pleine, le mode hybride prend le relais, jonglant de lui-même entre électrique et hybride pour un fonctionnement le plus efficient possible, et nous avons obtenu une consommation moyenne de 2,0 l/100 km sur une boucle mixte d'une centaine de kilomètres.

Batterie vidée à son minimum, la Leon roule alors à la façon d'une hybride classique et nous avons alors relevé un 5,6 l/100 km plutôt satisfaisant. Question châssis, cette Leon marie particulièrement bien agilité et confort pour en faire une voiture tout à fait dynamique et réjouissante.

Pour sa version hybride rechargeable, la Seat Leon fait l'impasse sur ses premiers niveaux de finition que sont Référence et Style pour démarrer directement avec Xcellence, à partir de 34 950 €, bonus écologique de 2 000 € non déduit.

PROSPECTIVE FIABILITE La Seat Leon, comme beaucoup d'autres véhicules présentés lors de ce deuxième salon Caradisiac, est bien trop récente pour que l'on puisse faire un bilan sur sa fiabilité, et plus encore lorsqu'il s'agit de sa version hybride rechargeable. On ne peut qu'extrapoler par rapport à la fiabilité globale de la marque, et à celle des modèles équivalent du groupe Volkswagen, et qui utilisent les mêmes mécaniques. Il y a donc en premier lieu l'ancienne Golf 7 GTE, la Golf 8, ou encore la Passat. Et le bilan est plutôt positif concernant les aspects purements techniques. Mais il faut noter que la fiabilité globale des marques du groupe Volkswagen est en ce moment assez moyenne, cela vaut donc pour Seat. Il y a donc la partie "hors moteur et batterie" qu'il faudra surveiller, avec quelques signalements de soucis électroniques et autres bugs. Mais rien de marquant pour le moment.

