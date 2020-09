Nouvelle Seat Leon : l'hybride rechargeable disponible, prix dès 34 950 €

Le premier modèle hybride rechargeable dévoilé par Seat a été le Tarraco, il y a un an déjà. Mais le premier plug-in en vente chez la firme espagnole est finalement la nouvelle Leon. Sa version eHybrid vient de rejoindre le catalogue.

Cette déclinaison associe un 1.4 essence de 150 ch et un bloc électrique de 85 kW, avec une boîte double embrayage DSG à 6 rapports. La puissance maxi cumulée est de 204 ch. Pour le couple, le pic est à 350 Nm. Cette Leon reçoit une batterie de 12,8 kWh. L'autonomie électrique est comprise entre 56 et 60 km.

La Leon hybride est proposée en berline et en break. Attention, la berline affiche un volume de coffre de seulement 270 litres, soit 110 litres de moins par rapport aux blocs thermiques. Le break ST est à 470 litres, au lieu de 620 litres.

L'hybride est réservé aux finitions hautes Xcellence et FR. La Xcellence a en série les phares full LED, l'instrumentation numérique, la navigation sur écran tactile 10 pouces, l'aide aux créneaux, les jantes 17 pouces, l'aide au maintien dans la voie… La FR soigne son look avec des jantes 18 pouces et des boucliers spécifiques.

Ce modèle profite d'un bonus de 2 000 €.

Les prix

- eHybrid 204 ch DSG 6 > Xcellence : 34 950 €, FR : 36 900 €.

Le break coûte 1 500 € de plus.