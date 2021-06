En bref Commercialisée en 2013 Citadine électrique 305 km d'autonomie WLTP À partir de 39 950 €

Quand on redécouvre la BMW i3 dans l'enceinte du cirque Micheletty, on a vraiment du mal à se convaincre qu'elle souffle cette année sa huitième bougie ! Une éternité dans le monde de l'automobile et bien plus encore pour une voiture électrique. Mais la marque allemande a su bien faire les choses, d'abord en prenant son temps pour développer le projet puisque, si le modèle définitif est arrivé dans les concessions en 2013, les premières esquisses, qu'elles soient esthétiques ou techniques, datent de 2007 ! Sur la cellule constituée de plastique renforcé de fibres de carbone, la marque bavaroise a pris le parti de créer une véritable soucoupe roulante, avec des lignes très travaillées, des portes arrière antagonistes et une ambiance de lounge très particulière à bord. On aime ou on déteste mais force est de constater que, huit ans plus tard, elle ne semble pas avoir pris une ride et continue d'attirer l'attention dans la rue.

La BMW i3 au Salon Caradisiac 2021

dailymotion BMW i3 : l'immortelle – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Question mécanique, BMW s'est appliqué à mettre l'i3 à jour régulièrement, avec une capacité de batterie qui a progressé d'année en année pour alimenter le même moteur envoyant 170 ch et 250 Nm aux roues arrière. De 22,6 kWh à son lancement, puis 33,2 kWh trois ans plus tard et enfin 42,2 kWh jusqu'à aujourd'hui, de quoi lui permettre de faire jusqu'à 305 km en une seule charge. Elle s'est même enrichie avec son dernier restylage d'une version s offrant 184 ch et 270 Nm.

Toutefois, est-ce qu'en 2021, la ligne futuriste de l'i3 s'accorde avec sa fiche technique ? Plus vraiment quand de nombreuses citadines offrent en moyenne 50 kWh, même si, quand nous l'avons prouvé à deux reprises sur le périphérique en 2018 puis en 2019, son efficience est, elle, tout ce qu'il y a de plus moderne. Tout comme son dynamisme et ses performances, grâce à sa (relative) légèreté, à 1 345 kg, qui permet un 0 à 100 km/h en 7,3 s, et même 6,9 s pour la version s.

En matière de recharge, la BMW i3 est dans la moyenne, sans plus. Pour arriver jusqu'à 80 %, il faudra en effet compter presque 16 heures sur secteur en 2,3 kW, 3 h 12 sur une Wallbox en 11 kW et 40 minutes sur une borne en courant continu à 50 kW.

Enfin, pour ce qui est des tarifs, il faudra débourser un minimum de 39 990 €. Un tarif élevé si l'on se concentre seulement sur l'autonomie, mais pas tant que ça si on prend en compte le plaisir de conduite, les performances, le raffinement de son intérieur et la ligne toujours aussi spectaculaire.

La BMW i3 120 Ah jusqu'à la panne : un si gros potentiel !

La BMW i3 nous a étonnés l'année dernière en continuant à rouler sur près de 40 km avec une batterie à 0 %. Est-ce que la cuvée 2019 à la capacité supérieure nous réserve la même surprise ? Va-t-on aller taquiner les 450 km en une seule charge en n'utilisant aucun équipement électrique à bord et en déployant tous ses talents d'écoconducteur sur le circuit parfaitement calibré pour tirer le meilleur d'un véhicule électrique qu'est le périphérique parisien ? Lire l'essai.

La BMW i3s jusqu'à la panne : l'immortelle

Effectivement, cette BMW i3s nous a réservé une grosse surprise puisque, arrivée à un niveau de batterie de 0,0 % affiché au tableau de bord avec un score kilométrique déjà respectable, elle nous a encore gratifiés de presque… 40 km. Mais commençons par le commencement. Lire l'essai.

Essai – BMW i3s 2018 : s comme superflue

Restylée en fin d'année dernière, la BMW i3 reçoit de surcroît le renfort d'une nouvelle version plus performante appelée « s ». Mais, cinq ans après le début de sa commercialisation, était-ce vraiment de cela dont elle avait besoin ? Lire l'essai.

Essai - BMW i3 94 Ah: à la ville comme aux champs ?

La BMW i3 peut maintenant recevoir une batterie électrique de grande capacité. La promesse : 200 km d’autonomie en mode électrique, à quoi s’ajoutent 130 km si la voiture dispose du Range Extender. Des valeurs réalistes ? C’est l’objet de notre essai, de la région parisienne à la Normandie. Lire l'essai.

Essai vidéo - BMW i3 : enfin une électrique crédible

Tout au long du développement de la i3, BMW a généreusement impliqué la presse automobile mondiale en l'invitant fréquemment ces dernières années pour constater l'évolution du projet et même lui donner le volant de certains prototypes. C'est cependant à double tranchant pour le constructeur bavarois puisque cela a créé une véritable attente dans la profession, et de cette attente sont nées, forcément, autant d'exigences. Maintenant qu'elle va faire son entrée dans les concessions le 14 novembre prochain, est-elle finalement à la hauteur de nos espérances ? Lire l'essai.

Test d'autonomie - BMW i3, Kia e-Niro, Nissan Leaf, Renault Zoé, Tesla Model 3 : peut-on partir en week-end en voiture électrique

Aller au travail, faire les courses ou encore poser les enfants à l'école, aujourd'hui, les véhicules électriques qui existent sur le marché disposent d'une autonomie très largement suffisante pour accomplir les déplacements du quotidien. De quoi oublier la fameuse angoisse de la panne la semaine, mais qu'en est-il du week-end ? Peut-on se permettre une escapade à la campagne, au bord de la mer, voire à l'étranger ? Pour le savoir, nous avons pris les cinq meilleures ventes de la catégorie en France et nous avons décidé de nous rendre à Bruxelles, à 300 km de Paris. Lire le comparatif.

La BMW i3 en occasion Prix d'une BMW i3 neuve : de 39 950 € à 45 800 € Prix d'une BMW i3 en occasion : de 11 500 € à 49 900 € Plus de 600 annonces de BMW i3 d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis Caradisiac Globalement, la i3 réserve un usage serein à ses propriétaires. Mais elle a pu connaître des petits soucis sur les premières années de commercialisation. Ainsi, problèmes de recharge (broches ou électronique de gestion, de moteur électrique (certains ont dû être remplacés sous garantie), ou bien de range extender (REX) qui ne démarre plus ont pu survenir. On notera aussi quelques cas de défaillance prématurée des vitres électriques et de panne de direction ou de bruits en provenance de celle-ci. Mais les derniers modèles sont exempts de tout souci. Beaucoup de propriétaires se plaignent aussi d'un gros impact de l'utilisation de la clim ou du chauffage sur l'autonomie, et plus encore de l'impact des températures basses. Certes, la i3 y est sensible mais ce n'est pas un souci de fiabiité à proprement parler.

