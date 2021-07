En bref Disponible en berline ou break Motorisation hybride rechargeable 55 km d’autonomie électrique A partir de 51 630 €

Volkswagen est un des constructeurs les plus engagés dans l’électrification de ses gammes. Si les lancements des ID.3 et ID.4 attirent l’attention ces derniers temps, le constructeur allemand propose aussi une intéressante Passat à motorisation hybride rechargeable.

Déclinée en berline et en break, l’auto constitue une proposition originale dans la catégorie des familiales, laquelle a encore des arguments à faire valoir face aux meutes de SUV en tout genre.

La Volkswagen Passat GTE au salon Caradisiac

dailymotion Volkswagen Passat GTE: second rôle - salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Longue de 4,77 m, la Passat est une berline au style classique et élégant. L’habitacle, bien présenté et offrant une excellente ergonomie, se montre lumineux et spacieux. Seul regret, le volume de coffre, qui est en temps normal l’un des points forts de la Passat, se voit réduit à 184 litres du fait de l’implantation des batteries pour culminer à 402 litres, valeur digne d’une berline compacte. C’est un peu mieux sur le break, dont la soute affiche encore 483 litres, contre 656 litres sur les versions thermiques.

Pour animer l’ensemble, Volkswagen a retenu un tandem constitué d’un bloc 1.4 TSI de 156 ch, et d’un moteur électrique de 115 ch, le tout placé sous l’autorité d’une boîte DSG 6 rapports. L’ensemble délivre 218 ch et 400 Nm, valeurs tout à fait correctes et qui assurent de bonnes performances à l’auto en dépit d’un poids de 1 730 kilos à vide sur la berline.

Accélérations et relances se montrent vigoureuses (0 à 100 km/h en 7,4 s), bien qu’extrêmement lissées par la douceur de fonctionnement de l’ensemble. En enclenchant la position B du levier de vitesses, la récupération d’énergie se voit optimisée, avec un frein moteur tellement efficace qu’il devient possible, avec un peu d’habitude, de conduire avec la seule pédale d’accélérateur.

En termes de consommation de carburant, s’il est illusoire d’espérer atteindre la moyenne de 1,2 l/100 km mise en avant par Volkswagen dans sa communication, on peut espérer évoluer autour des 5l/100 km à l’usage, voire moins à condition de brancher dès que possible la voiture afin d’utiliser au maximum ses batteries.

Tous nos articles consacrés à la Volkswagen Passat GTE

Essai – Volkswagen Passat GTE (2020) : une mise à jour bien légère

Après avoir disparu en 2018, la version hybride rechargeable GTE de la Volkswagen Passat est revenue à l'occasion du restylage du modèle arrivé à mi-carrière. Cependant, sa fiche technique évolue aussi discrètement que son esthétique, avec juste une augmentation de la capacité de la batterie. Est-ce suffisant pour faire face à la concurrence ? Lire l'article.

Guide 2021 - Tous les hybrides et hybrides rechargeables du marché, lequel acheter ?

En attendant que le véhicule purement électrique trouve une place plus importante dans les gammes des constructeurs pour satisfaire tous les besoins et que les possibilités de recharge rapide se multiplient sur l'ensemble du territoire, des déclics plus politiques ou économiques que techniques, la meilleure alternative au 100 % thermique reste aujourd'hui l'hybride, qu'il soit rechargeable ou non, quand on souhaite n'avoir qu'une seule voiture. Et il y a le choix : plus de 300 modèles sont éparpillés dans la grande majorité des catégories et nous en avons fait une liste exhaustive en précisant les meilleurs. Lire l'article.

La Volkswagen Passat restylée arrive en concession : discrète, mais toujours là

La Volkswagen Passat est ce genre d'auto qui peut se permettre de ne pas trop faire d'efforts sur le plan du design pour maintenir un niveau de ventes satisfaisant. Le restylage est surtout l'occasion pour la marque allemande d'apporter quelques nouveautés mécaniques et technologiques. La Passat restylée est désormais en concession. Lire l'article.

QUE VAUT LA VOLKSWAGEN PASSAT GTE EN OCCASION ? Prix de la Volkswagen Passat et Passat SW GTE en neuf : entre 48 090 € et 52 800 € Prix de la Volkswagen Passat et Passat SW GTE en occasion : entre 17 500 € et 46 200 € Près de 200 annonces de Volkswagen Passat et PAssat SW GTE en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Les premières Passat GTE datent de 2015. On a donc suffisamment de recul pour pouvoir dire que globalement, tout va bien. Il peut y avoir quelques bruits de mobilier, ou une climatisation qui peine à faire du froid, sur tous les modèles. Mais le bloc 1.4 TSI qui sert de base à la GTE est quasi exempt de soucis, et échappe aux problèmes des diesels. La partie électrique ne semble pas non plus poser de soucis. Bref, on peut se porter acquéreur presque les yeux fermés.

