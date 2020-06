Essai – Volkswagen Passat GTE (2020) : une mise à jour bien légère

En bref À partir de 50 820 € 1.4 TSI hybride de 218 ch 1,3 à 1,9 l/100 km et 31 à 42 g/km de CO2

On vous pardonnera si vous ne remarquez pas au premier coup d'œil la nouvelle cuvée de cette huitième génération de Volkswagen Passat puisque le restylage qu'elle a subi l'année dernière se limite à une calandre et à des feux légèrement redessinés ainsi qu'à son nom affiché en lettres capitales sur son coffre. Il faut dire que cette berline n'en a pas vraiment besoin tant son succès est indiscutable malgré son appartenance à un segment totalement dévoré par les SUV : les miettes qu'il reste lui semble être en effet uniquement destinées, s'écoulant à près de 160 000 exemplaires par an en Europe.

Moteurs thermique et electrique restent les mêmes

De plus, après un bref hiatus en 2018 pour raison de mise aux normes WLTP, la Volkswagen Passat GTE, version hybride rechargeable, retrouve à nouveau sa place au catalogue dans une version revue et corrigée. Cependant, à l'instar de la ligne extérieure, il faudra examiner de près la fiche technique pour distinguer les différences. Ainsi, même s'il a été remplacé par son évolution, le 1.5 TSI Evo, sur le reste de la gamme, le 1.4 TSI est conservé. Constituant la partie thermique du système et associé à la même boîte double embrayage à six rapports DSG6, il délivre toujours 156 ch entre 5 000 et 6 000 tr/min ainsi que 250 Nm de 1 550 à 3 500 tr/min. Pas de changement non plus pour son homologue électrique et ses 115 ch, la combinaison des deux offrant 218 ch et 400 Nm.

La batterie passe de 9,9 à 13 kWh

Qu'est-ce qui change alors ? La batterie lithium ion dont la capacité passe de 9,9 à 13 kWh, soit un chiffre qui permet de la remettre dans le wagon de tête de la catégorie, ce qui lui permet d'annoncer jusqu'à 60 km d'autonomie en électrique selon la norme WLTP, soit une quinzaine de kilomètres supplémentaires en plus. Avec des puissances de recharge identiques, 1,8 kW sur secteur et 3,6 kW sur Wallbox, le temps pour faire le plein d'électron sont logiquement rallongés, passant de 2 h 30/4 h 15 à 3 h 40/7 h 15. Sans même aller jusqu'à la possibilité de recharger en courant continu, ce qui devient de plus en plus fréquent chez les premium, atteindre, même en option, 7,4 kW en alternatif, ce qui se rapproche de la norme aujourd'hui, aurait été un progrès appréciable.

Pas sportive mais confortable

Malgré un embonpoint supplémentaire de 70 kg portant le total à 1 730 kg et une puissance identique, la GTE progresse de deux dixièmes sur l'exercice du 0 à 100 km/h, à désormais 7,4 s, ce qui en fait la Passat la plus performante aujourd'hui, mais cela ne reflète absolument pas son caractère. Elle n'a en effet rien d'une sportive, les accélérations se montrant extrêmement linéaires et ce, même dans le mode GTE se voulant plus agressif. Non, là où elle s'apprécie le plus, c'est en conduite coulée et souple, où elle se montre particulièrement confortable et efficiente quand on sélectionne la position B du levier de vitesses optimisant la récupération d'énergie à la décélération à un tel point qu'une conduite à une pédale est quasiment possible.

50 km d'autonomie en electrique

Deux modes sont proposés, E-Mode qui force l'électrique autant que possible et hybride qui jongle avec le thermique. En utilisant le premier, vous pourrez ainsi faire une petite cinquantaine de kilomètres sans émission, voire, si votre écoconduite est plus pointue, jusqu'à 77 km comme nous l'avons fait, mais il faudra ensuite s'attendre à une consommation plus élevée, supérieure à 7 l/100 km de moyenne, une fois la batterie presque vide et la GTE devenue une hybride "simple". À moins de n'avoir que 50 km à effectuer entre deux recharges, mieux vaut donc privilégier le mode hybride avec lequel nous avons enregistré un 5,1 l/100 km de moyenne, un excellent chiffre pour une berline de presque 4,80 m. Enfin, il est aussi possible de conserver la charge de sa batterie, par exemple pour une fin de parcours en milieu citadin, ou même de la recharger en roulant via le moteur thermique, même si cette possibilité entraîne alors une consommation dépassant les 9 l/100 km.

Le tarif augmente de 3 460 € par rapport au modèle de 2015

Question tarifs, la Volkswagen Passat GTE a aussi été restylée et, dans ce domaine, l'augmentation des chiffres n'étant par contre pas vue ici comme positive. Affichée à 47 360 € à sa sortie en 2015, il faudra aujourd'hui débourser 50 820 € pour en devenir propriétaire, soit une augmentation de 3 460 €. Une telle hausse peut difficilement se justifier ni par la progression de la capacité de la batterie, le prix du kWh moyen ayant été divisé par deux en cinq ans, ni par l'enrichissement de l'équipement de série se limitant à une instrumentation numérique de meilleure résolution - mais qui passe de 12,3 à 9,9 pouces - et un système multimédia entièrement revu avec chargeur de smartphone par induction, écran de 9,2 pouces et commande vocale MIB3. Ce dernier ajoute connectivité Apple CarPlay et Android Auto, services de conciergerie et connexion internet.

De plus, en fin d'année d'année est arrivée sur le marché la Skoda Superb iV partageant plateforme, mécanique et de nombreux équipements avec la Passat GTE et facturée entre 44 000 et 51 000 €, plaçant le haut de gamme tchèque suréquipé face à l'allemande.

Pas de bonus pour la GTE !

Enfin, ce n'est évidemment pas ici la faute du constructeur allemand mais la Volkswagen Passat GTE avait droit en 2015 à un bonus gouvernemental de 4 000 € disparu depuis. Les dernières mesures annoncées introduisent certes à nouveau une aide de 2 000 € destinée aux hybrides rechargeables mais… seulement pour les véhicules au tarif sous les 50 000 €.

Les professionnels sont plus gâtés puisqu'ils conservent l'exemption de la TVS mais ont aussi droit à une série limitée GTE Business à 47 360 € faisant notamment une croix sur l'instrumentation numérique, la sellerie mixte alcantara/cuir ainsi que l'accès et le déverrouillage sans clé et conservant l'ancien système multimédia.