Citroën ë-C4 : la "vraie" électrique de Citroën - Salon Caradisac Electrique/Hybride 2021

Proposer sous une forme identique de l'essence, du diesel et de l'électrique, voici la stratégie du groupe Stellantis. La nouvelle Citroën ë-C4 produite à Madrid aux côtés de la C4 « normale », n’échappe pas à la règle. Les seuls éléments qui permettent de distinguer son fonctionnement électrique sont la trappe de recharge sur l’aile arrière gauche et le marquage ë-C4 au niveau du coffre. Tout le reste est identique à la C4 thermique. Les feux en forme de V, les airbumps, le profil de coupé et cette partie arrière spectaculaire, tous les éléments de style forts en caractère sont présents.

A bord aussi, la présentation est très proche des versions thermiques. Le contraste avec l'extérieur est d’ailleurs surprenant tant elle est sobre. Les matériaux sont valorisants et le contenu technologique sans concession. On retrouve ainsi une minuscule instrumentation numérique couplée à un affichage tête haute et sur le côté un écran tactile de 10’’ sans bordures. Le système est compatible Android et Carplay et contient une interface spécifique à cette version 100% électrique avec notamment le suivi des flux d’énergie, la consommation, programmation de la charge, etc. Citroën a eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour le chauffage et la ventilation. Un chauffage alimenté par une pompe à chaleur livrée de série et très pratique, pour ne pas faire fondre l’autonomie à vue d’oeil.

Reprenant la base technique de la plateforme e-CMP de l’ex-groupe PSA, la ë-C4 loge ses batteries au même endroit que sa cousine la Peugeot e-2008, à savoir sous le plancher. Résultat : il n’y a pas de perte de place pour les passagers ni les bagages. L’espace aux jambes à l’arrière est généreux pour deux adultes qui prendront plaisir à s’installer sur une banquette moelleuse à l’assise bien creusée. Toutefois, la ligne de toit inclinée donne une sensation de confinement. Dans le coffre c’est pareil. Le volume est similaire à la C4 normale malgré la présence de batteries, à savoir 380 litres de base, ce qui est dans la moyenne du marché. Dans ce domaine c’est réussi.

La mécanique est confiée à un moteur électrique de 136 ch installé sur le train avant qui lui autorise une vitesse maximum de 150 km/h et un 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Attention, car cette puissance est exclusivement délivrée une fois le mode Sport enclenché. En mode « Normal », la puissance disponible est de 109 ch et même 82 ch en mode éco. Rassurez-vous, c’est loin d’être catastrophique car la C4 est plutôt légère pour une voiture électrique avec tout juste 1 500 kg sur la balance. Le pack de batteries de 50 kWh offre quant à lui une autonomie de 350 km selon le cycle d’homologation WLTP. C’est moins que certaines concurrentes comme la Volkswagen ID3 ou la Nissan Leaf qui proposent des capacités supérieures. En conditions réelles durant notre essai cette dernière se situait entre 250 et 300 km.

De série, la ë-C4 est fournie avec un chargeur de 7,4 kW adapté à une wallbox. Celui-ci autorise une charge complète en 7h30. En option (350 €), il est possible d’opter pour un chargeur de 11 kW pour réduire le temps d’attente à 5h00, à condition d’avoir une prise en triphasée. Elle est aussi capable d’encaisser une puissance de 100 kW via sa prise combo qui lui permet de récupérer 80 % en 30 minutes environ.

Citroën est réputée pour maîtriser le confort. Une fois de plus, la marque aux chevrons signe une très belle réalisation. L’amortissement, bien aidé par les butées hydrauliques, est souple et met en avant le confort. La Citroën ë-C4 est commercialisée à partir de 35 600€, bonus écologique de 7 000 € non déduit. Le haut de gamme "Shine Pack", atteint quant à lui 38 800 €.

La prospective fiabilité Pour ces véhicules trop récents, ne serait-ce même que pour faire un premier bilan, on va parler de prospective. Déjà, c'est un fait établi, la fiabilité moyenne des voitures électriques est supérieure à celle des voitures thermiques. Moins de pièces, moins de pièces en mouvement, moins d'organes sujets à pannes ou dysfontionnement, elles partent avec un avantage. Et concernant la Citroën ë-C4, on peut extrapoler sur le fait qu'elle utilise le groupe motopropulseur et la batterie déjà connue sous le capot d'autres modèles du groupe (e-208, e-2008, DS 3 Crossback E-Tense, etc.). Et pour ces modèles, le début de carrière est prometteur. Peu de soucis relevés à ce jour. Cette Citroën devrait donc connaître le même sort. On surveillera peut-être le système de support de tablette, devant le passager avant. Il est complexe, plusieurs axes coulissent. Il faudra faire attention, à notre avis.

