Nouvelles Citroën C4 et ë-C4 : gamme et prix à partir de 20 900 €

Le choix des moteurs

La nouvelle C4 laisse le choix entre essence, diesel et électrique. La version branchée est disponible à la commande du départ. Elle reprend l'ensemble de la Peugeot e-208, avec un moteur de 100 kW, soit 136 ch. Côté essence, il y a en entrée de gamme le PureTech de 100 ch avec boîte manuelle 6 rapports. Puis le PureTech 130 ch a une boîte manuelle 6 rapports en série et propose en option l'automatique EAT 8 rapports. Le sommet de la gamme est le PureTech 155 ch avec EAT 8. Pour le diesel, il y a encore un choix : BlueHDi 110 ch avec boîte manuelle 6 rapports et BlueHDi 130 ch avec EAT 8.

Les finitions et les principaux équipements de série

Live : climatisation, système audio numérique avec Bluetooth sur écran tactile 5 pouces, Pack Safety avec aide au maintien dans la voie, alerte attention du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage d'urgence automatique, régulateur de vitesse, allumage automatique des feux de croisement, banquette 1/3-2/3, suspensions avec butées hydrauliques (sur diesel)

Feel : Live + antibrouillard avant à LED, suspensions avec butées hydrauliques (tous moteurs), aide au stationnement arrière, climatisation automatique bi-zone, écran tactile 10 pouces, phares LED…

: Live + antibrouillard avant à LED, suspensions avec butées hydrauliques (tous moteurs), aide au stationnement arrière, climatisation automatique bi-zone, écran tactile 10 pouces, phares LED… Feel Pack : Feel + jantes 18 pouces, sièges Advanced Comfort, affichage tête haute, caméra de recul 180°, navigation connectée, support pour tablette face au passager…

: Feel + jantes 18 pouces, sièges Advanced Comfort, affichage tête haute, caméra de recul 180°, navigation connectée, support pour tablette face au passager… Shine : Feel Pack + accès et démarrage mains libres, au Pack Drive Assist avec régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et au Pack Safety 2.

: Feel Pack + accès et démarrage mains libres, au Pack Drive Assist avec régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et au Pack Safety 2. Shine Pack : Shine + sièges avant chauffants, conduite semi-autonome…

Les prix

Essence

- 1.2 PureTech 100 ch BVM 6 > Live : 20 900 €, Feel : 23 400 €.

- 1.2 PureTech 130 ch BVM 6 > Feel : 24 900 €, Feel Pack : 26 400 €, Shine : 27 300 €.

- 1.2 PureTech 130 ch EAT 8 > Feel : 26 900 €, Feel Pack : 28 400 €, Shine : 29 300 €, Shine Pack : 30 500 €.

- 1.2 PureTech 155 ch EAT 8 > Shine : 30 550 €, Shine Pack : 31 750 €.

Diesel

- 1.5 BlueHDi 110 ch BVM 6 > Live : 23 200 €, Feel : 25 700 €, Feel Pack : 27 200 €, Shine : 28 100 €.

- 1.5 BlueHDi 130 ch EAT 8 > Feel : 28 700 €, Feel Pack : 30 200 €, Shine : 31 100 €, Shine Pack : 32 300 €.

Électrique

- ë-C4 100 kW > Feel : 35 600 €, Feel Pack : 36 700 €, Shine : 37 600 €, Shine Pack : 38 800 €.