En bref Berline hhybride rechargeable Jusqu'à 50 km d'autonomie en électrique À partir de 40 000 €

La Toyota Prius a longtemps été la voiture hybride par défaut, non seulement parce qu'elle était seule sur le marché mais aussi parce que elle a été dès le début extrêmement abouti, extraordinairement efficiente et incroyablement fiable. Ce double statut de pionnière et de référence a perduré jusqu'à sa troisième génération jusqu'à ce qu'il commence à s'effriter avec la quatrième. Non pas que les prestations et la qualité n'étaient plus à la hauteur, mais la concurrence est arrivée avec des modèles peut-être moins économes en carburant mais à l'esthétique moins clivant et souvent moins chers. Le dernier clou au cercueil est sans aucun doute l'arrivée en 2019 de la Corolla qui reprend son moteur dans un packaging un peu plus sexy, avec des tarifs démarrant 3 000 € plus bas et une version break Touring Sports.

La Toyota Prius PHEV au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion Toyota Prius PHEV : star déchue – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Mais qu'à cela ne tienne, la Prius a conservé tout de même une clientèle de fidèles, avec parmi eux de nombreux professionnels louant son habitabilité accueillante et son volume de coffre généreux. De plus, elle garde l'exclusivité de la version hybride rechargeable.

Comme la génération précédente, la Prius quatrième du nom a en effet reçu en 2017 le renfort de la PHEV à l'esthétique entièrement redessinée. Elle reprend cependant sa fiche technique complète en troquant juste la petite batterie pour un modèle lithium-ion de 8,8 kWh. Celui permet de faire jusqu'à 50 km en électrique et fait chuter la consommation officielle en mixte à 1,3 l/100 km. Il faudra cependant faire quelques concessions en terme d'espace à bord, avec une place en moins à l'arrière, et en volume de coffre avec seulement 359 litres.

Tous nos essais des Toyota Prius et Prius PHEV

Essai vidéo - Toyota Prius 4: l'essence de l'hybride

Voici la quatrième évolution de la Prius, modèle qui s’est vendu à 3,5 millions d’exemplaires depuis 1997. Style, plate-forme, motorisation : tout change ou presque, ce qui permet à l’auto de revendiquer une consommation moyenne de 3l/100 km. Lire l'essai.

Essai vidéo - Toyota Prius Rechargeable 2017 : hybride à rallonge, deuxième acte

Un an après la sortie de la Prius de quatrième génération, Toyota en commercialise une version rechargeable pour la seconde fois. Au programme : une ligne complètement revue, plus d'autonomie en 100 % électrique et une consommation annoncée divisée par trois, rien que ça. Mais est-ce que ça vaut les quelques milliers d'euros de différence ? C'est ce que nous sommes venus déterminer à Gérone, en Espagne. Lire l'essai.

Tous nos comparatifs avec les Toyota Prius et Prius PHEV

Comparatif vidéo - Toyota Prius vs Hyundai Ioniq Hybrid, la référence contre un challenger de poids

Qui arrivera à détrôner la Toyota Prius pour lui ravir son titre de championne des compactes hybrides ? La dernière candidate nous vient du pays du matin calme, il s'agit de la Hyundai Ioniq Hybrid, première incursion du constructeur coréen dans le monde de la compacte hybride et qui nous a particulièrement impressionnés pour un coup d'essai. Est-ce suffisant pour faire vaciller l'impératrice japonaise ? Lire le comparatif.

Toutes nos vidéos avec les Toyota Prius et Prius PHEV

La Toyota Prius PHEV en occasion Prix d'une Toyota Prius PHEV neuve : de 40 000 € à 41 600 € Prix d'une Toyota Prius PHEV en occasion : de 18 990 € à 37 000 € Près de 40 annonces de Toyota Prius PHEV d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La Prius est, depuis sa première génération, parmi les autos les plus fiables du marché. Cette dernière génération est du même acabit que toutes les autres, avec une quasi absence de soucis graves et récurrents. Les premiers millésimes ont pu connaître des soucis de fonctionnement des aides à la conduite par temps froid et humide. Mais c'est à peu près tout. La Prius est donc toujours un excellent choix, pour qui recherche une grande fiabilité.

