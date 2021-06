Les 3 citadines hybrides du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021 : quel modèle choisir ?

Le marché des hybrides ne cesse de progresser, puisqu'il a représenté près de 12 % des ventes de voitures neuves l’an dernier. Une valeur plus que doublée par rapport à ce que l'on a constaté sur la même période en 2019. La tendance est enclenchée, et de nombreuses nouveautés sont attendues dans les mois et années à venir sur le créneau.

Le salon Caradisiac, qui se tient sous le chapiteau de l’école de cirque Micheletty, constitue l'occasion de mettre en lumière les 3 principales offres de citadines hybrides disponibles aujourd’hui sur notre marché. Rappelons avant toute chose qu'il existe deux types de motorisation hybride. La première employée par la Renault Clio E-tech et la Toyota Yaris combine l'action d'un bloc thermique et celle d'un moteur électrique. Les deux fonctionnant de concert pour entraîner les roues et permettre ainsi d’abaisser les consommations en carburant. Il est même possible d'évoluer sur 1 à 2 kilomètres en mode "zéro émission". La seconde, utilisée par Honda sous le capot de la Jazz, utilise le moteur thermique comme générateur pour alimenter les moteurs électriques qui se chargent seuls d’assurer la propulsion.

Écoulée à plus de 500 000 exemplaires dans le monde uniquement pour sa version hybride lancée en 2012, la Toyota Yaris s’est facilement imposée comme leader. Elle était surtout jusqu’à l’année dernière, la seule proposition sur le marché des polyvalentes. La nouvelle génération, apparue en 2020 a été entièrement repensée pour faire face à la concurrence. Habitabilité, finition, équipement ou encore aides à la conduite, elle progresse dans tous les domaines et s'offre de plus une mécanique dernier cri avec un 3 cylindres 1.5 de 91 ch associé à deux moteurs électriques, un générateur et un autre de 80 ch participant à la traction et alimenté par une batterie lithium-ion de 0,76 kWh. Au total : 116 ch et 120 Nm devant passer à travers un train épicycloïdal dans la grande tradition de la marque.

Face à elle, on trouve d'abord la Honda Jazz e:HEV qui n'en est pas à son coup d'essai quand il s'agit de produire une polyvalente hybride. Cette quatrième génération arrivée également sur notre marché en 2020 reçoit un 4 cylindres 1.5 de 87 ch se mariant aussi avec une paire de moteurs électriques, un générateur et un s'assurant de la traction de 109 ch. Et c'est ce dernier, alimenté par une batterie de 0,86 kWh, qui détermine la puissance maximum de l'ensemble, avec de plus 253 Nm. En guise de transmission, nous avons ici une étonnante boîte à pignon unique déjà vu notamment sur le dernier CR-V.

Renault a choisi la Clio pour débuter son aventure dans l’hybride. La marque au losange a donc une position d’outsider face à ses concurrentes plus expérimentées. Elle dispose déjà de nombreux atouts, à commencer par une base particulièrement homogène faisant déjà référence dans le monde des thermiques. Pour franchir le pas de l'électrification, son quatre cylindres 1.6 de 91 ch a lui aussi droit à un duo de moteur électrique, un générateur et un second de 48 ch pour lui prêter assistance en puisant dans une batterie de 1,2 kWh avec au cumul 140 ch et 144 Nm disponibles. La petite touche d'originalité mécanique supplémentaire vient de la transmission, incarnée par une boîte à crabots automatisée.

Durant notre comparatif, c’est la Toyota Yaris qui s’est montrée la plus sobre avec une consommation moyenne de 4,2 l/100 km, contre 4,4 l/100 km pour la Honda Jazz et 5,1 l/100 km pour la Clio E-Tech. A la conduite, la Clio et la Yaris se détachent par un meilleur compromis entre dynamisme et confort mais le juge de paix qui est l’aspect budgétaire est à mettre au crédit des deux japonaises, plus économiques à l’achat mais aussi à l’usage (Toyota Yaris hybride, à partir de 21 450 €/ Honda Jazz : à partir de 22 510 €). La Clio E-Tech plus chère débute à 23 400 €.

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "La Yaris parce qu'elle est produite en France"



La citadine japonaise était l'une des premières à débarquer sur ce marché encore réduit. Je fais confiance à l'expertise de Toyota qui jouit d'une expérience de plus de 20 ans dans l'hybride. De plus, elle est fabriquée en France et c'est un argument supplémentaire à mes yeux.

Manuel Cailliot : "La Yaris, pour sa fiabilité"

Toyota a énormément d'expérience en matière d'hybridation, et la réputation de fiabilité de ses modèles n'est plus à faire. La Yaris a toujours été dans le haut du panier à ce niveau. Et c'est aussi la plus sobre de toutes. La dernière génération s'est aussi faite plus sexy esthétiquement, plus performante aussi. Et si sa boîte à variation continue n'est pas celle qui a le meilleur agrément, elle est parfaite en ville, son terrain de jeu favori.

Pierre Desjardins : "La Yaris, toujours une référence"

Si vous avez à tout prix besoin une habitabilité digne du segment supérieur, il faudra vous tourner vers la Jazz. Pour tout le reste, la Yaris reste le mètre-étalon de la catégorie : Toyota est parvenu en effet à peaufiner un peu plus encore son système hybride, ce qui en fait tout simplement la voiture la plus sobre actuellement en vente sur le marché français. Mieux encore, elle se montre bien plus agréable à conduire que ses prédécesseurs, avec un dynamisme accru, une position de conduite enfin plus basse et un train épicycloïdale qui devrait convertir même les plus réticents aux boîtes type CVT.

Pierre-Olivier Marie : "La patronne, c'est la Yaris."



Après une hésitation d'environ une demi-seconde, je choisis la Yaris. Parce qu'elle est de loin la plus sexy avec ses ailes hypertrophiées qui lui donnent des allures de sportive, parce que la réputation de fiabilité des Toyota hybrides n'est pas usurpée (un membre de ma famille a une Prius 2 de plus de 300 000 km avec laquelle il a juste eu à remplacer une batterie de démarrage et un compresseur de climatisation), et parce qu'elle est fabriquée en France. What else?

Olivier Pagès : "La Renault Clio aisément"

Renault a mis du temps a débarqué sur le segment des citadines hybrides mais son entrée est une réussite. Cette version hybride conserve les qualités des versions thermiques, ce qui lui permet de conserver un excellent agrément de conduite. La Yaris dispose de nombreuses qualités mais le comportement de sa boîte de vitesses nettement moins agréable que celle de la Clio, me fait me tourner vers la citadine au losange.

