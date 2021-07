Les 2 voitures sans permis électriques du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Toutes les voitures sans permis électriques du Salon

Jusqu'à il y a quelques mois, si vous vouliez rouler en voiture sans permis électrique sans passer par une marque spécialisée, la Renault Twizy 45, accessible donc dès 14 ans avec un BSR, était l'unique offre disponible, une version 80 pour les permis B existant aussi. Sortie en 2012, cette sorte de coléoptère, à mi-chemin entre une automobile par son volant et un scooter à quatre roues par ses deux places en tandem, n'a pas évolué techniquement : il est propulsé par un moteur électrique de 5 chevaux et 33 Nm alimenté par une batterie de 6,1 kWh se rechargeant sur secteur en environ 3 h 30. Cela paraît peu mais il n'y a que 446 kg à déplacer, ce qui garantit des démarrages vigoureux quand le feu passe vert avec le couple instantané et une autonomie allant officiellement jusqu'à 120 km, ce qui est bien plus que suffisant pour un tel engin.

Malgré son grand âge, sa polyvalence limitée et son confort sommaire, le Renault Twizy 45 n'est pas donné pour autant puisqu'il faudra débourser un minimum de 10 000 € pour en devenir propriétaire. Mais c'est aussi une des dernières électriques au losange à être proposées à l'achat avec la location des batteries. Le prix plancher descend alors à 7 540 € auquel il faudra ajouter au moins 30 € de location de batterie tous les mois.

Sa nouvelle rivale, la Citroën Ami, semble être une Rolls-Royce à côté simplement par le fait qu'elle offre des portes qui se verrouillent, un chauffage et deux places l'une à côté de l'autre. Lancée l'année dernière, c'est en fait surtout par son prix qu'elle domine son aînée, s'échangeant contre 6 900 € pour son entrée de gamme ! Vous pouvez aussi choisir de la louer contre 19,90 € par mois après un premier versement de 3 541 €.

À ce tarif, vous aurez alors sous cette carrosserie à la symétrie avant/arrière étonnante un moteur électrique développant 8 ch et 40 Nm puisant ses électrons dans une batterie de 5,5 kWh se rechargeant sur une prise standard en environ 3 heures. Avec seulement 562 kg sur la balance, là encore, les performances se montrent tout à fait satisfaisantes dans une circulation urbaine, tout comme l'autonomie annoncée de 75 km.

Les deux voitures sans permis électriques du Salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "La Citroën Ami pour les portes"

Le Twizzy cumule tous les défauts d'une voiture et d'une auto. Les passagers sont mouillés quand il pleut, ne peuvent pas faire d'interfile. C'est un jouet idéal pour la côte d'Azur mais ailleurs, l'Ami reste un choix plus rationnel. Malgré son allure de conteneur en PVC, elle offre un toit, de vraies portes et du chauffage.

Manuel Cailliot : "La Citroën AMI, par dépit"

Il en faut bien, des propositions de ce type sur le marché. Oui, mais c'est vraiment une purge, que ce soit à bord de la Renault ou de la Citroën. Alors tant qu'à être dans l'inconfort et le bruit, autant avoir un vrai toit et des vraies portes autour de soi. Ce sera donc l'AMI. En plus c'est la moins chère. Mais pour circuler en ville sans permis, le mieux est encore le 2 roues. Même si c'est exposé aux éléments, on arrivera plus vite.

Pierre Desjardins : « Mon vélo »

Étant en bonne santé et d'un âge me le permettant encore et avec un réseau de pistes cyclables parisien désormais tout à fait satisfaisant, je choisis donc sans hésiter mon vélo pour me déplacer en ville sans émettre d'émissions ou si peu.

Pierre-Olivier Marie : "La xxxx blablablabla"

Olivier Pagès : "La Twizy pour son fun"

Alors oui, l'Ami est un choix plus raisonné mais franchement son inconfort (bruit de roulement, fermeté des suspensions et sonorité entêtante de la ventilation) peut très vite énervé. La Twizy est plus fun et surtout elle est littéralement rivée à la route. De toutes les manières, je n'en acheterai aucune, un deux roues est largement plus pratique.

