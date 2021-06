Quand on parle de voitures électriques françaises, on pense immédiatement à la Renault Zoe. Un modèle incontournable et qui a permis à Renault de lancer son offensive dans le monde de l’électrique et qui représente aux yeux de certains un précurseur en la matière.

dailymotion Renault Zoe : la championne - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Au fur et à mesure des années et des générations, la Zoe s’est améliorée sur le plan technique. Son look a bien évidemment évolué mais la citadine de Renault conserve indéniablement une vraie bonhomie qui explique en partie son succès auprès de la clientèle.

C’est finalement l’habitacle qui a le plus changé et notamment la planche de bord avec l'adoption d’une instrumentation numérique de 10 pouces, complétée par un écran multimédia de 7 ou 9,3 pouces (selon la version) implanté à la verticale. Ces améliorations s’accompagnent d’un progrès des matériaux employés qui apporte une touche plus valorisante.

Pour les aspects pratiques, l'habitabilité est moyenne mais le volume de chargement intéressant vu le gabarit de l’auto avec 338 litres.

La Zoe est proposée avec deux moteurs, le R110 et le R135 ch développant respectivement 110 et 135 ch. La batterie de 52 kWh autorise une autonomie de 395 km. Enfin, cette Zoé permet une recharge rapide, et dispose à cette fin (en option) d’une prise Combo CCS en courant continu pouvant grimper jusqu’à 50 kW. On peut ainsi regagner 150 km d'autonomie en 30 minutes, ou charger de 0 à 80 % en 1 h 10. Comptez à titre d’exemple 9 h 25 de recharge sur une Wallbox 7,4 kW.

Les prix de la Zoe varient entre 32 500 et 38 800 €.

Tous les essais de Renault Zoé

Essai vidéo - Renault Zoé ZE50 (2019) : pour rester dans la course

Après six ans de règne sans partage sur la catégorie des polyvalentes électriques, la Zoé voit enfin arriver des concurrentes sérieuses. Ne voulant pas se reposer sur les lauriers, la petite Renault branchée s'offre un profond restylage aussi esthétique que mécanique pour rester dans la course et s'appelle désormais la Zoé ZE50, mais est-ce que ça sera suffisant ? Pour le déterminer, nous sommes aujourd'hui en Sardaigne pour en prendre le volant pour la première fois.

Lire l'essai

La Renault Zoé ZE40 R110 jusqu'à la panne : la norme NEDC dépassée de plus de 160 km !

C'était donc l'heure de la revanche pour la Renault Zoé : ses 393,5 km en une seule charge réalisés l'année dernière dans le tout premier épisode de la rubrique sont tout ce qu'il y a de plus respectable, mais, contrairement à toutes celles qui lui succéderont, cela a été la seule à ne pas dépasser le chiffre de sa norme NEDC de 403 km et les conditions de l'exercice laissent à penser qu'une bonne marge de progression était possible. Mais on n'imaginait pas à quel point.

Lire l'essai

Essai - Renault Zoe R110 : peps utile?

Voiture électrique la plus vendue en France, la Renault Zoé complète sa gamme par un nouveau moteur de 110 ch. Tout simplement le plus puissant de la citadine au losange mais pourquoi faire ?

Lire l'essai complet

Vidéo – 400 km d'autonomie en Renault Zoé ZE40, c'est donc possible !

14 heures de conduite, 10 tours de périphérique à 32 km/h de moyenne, deux pauses de quelques minutes pour satisfaire des besoins naturels et donc précisément 393,5 km, voilà ce qu'il aura fallu pour venir totalement à bout de la batterie de 41 kWh de la Renault Zoé ZE40. Et les plus surpris sont probablement ... nous.

Lire l'essai

Essai - Renault Zoé ZE40 2017 : vers l'infini et au-delà ?

Pas un jour ne passe sans que l'on parle d'une évolution des batteries et ces progrès se reflètent instantanément dans l'autonomie annoncée des véhicules électriques. À peine un an après la dernière évolution, la nouvelle Zoé, la ZE40, double ainsi sa distance maximum entre deux charges, avec 400 km annoncés selon le cycle NEDC, très connu cependant pour son optimisme. Nous en avons pris le volant à Lisbonne, au Portugal, pour déterminer précisément la différence entre laboratoire et réalité.

Lire l'essai

Toutes nos comparatifs de Renault Zoé

Peugeot e-208 VS Renault Zoé : l’ambition rencontre l’expérience

Après avoir passé des années à ne craindre personne sur notre marché, la Renault Zoé voit arriver une encombrante rivale : la Peugeot e-208. La marque au Lion lance désormais une offensive plus convaincante sur le segment des petites électriques. Assez pour casser l'hégémonie du Losange sur ce territoire ?

Lire le comparatif

Comparatif vidéo - Renault Zoé vs Volkswagen e-Up! : deux philosophies

Même si leurs ventes peinent à décoller, les véhicules électriques constituent une alternative de plus en plus crédible, notamment pour des conducteurs qui roulent essentiellement en ville. L’offre devient par conséquent de plus en plus importante. Si l’on ne tient pas compte de la Mitsubishi i-Miev, des Peugeot Ion et Citroën C-zéro qui sont aujourd’hui dépassées, deux propositions sont particulièrement convaincantes. Il s’agit de la Renault Zoé et de la Volkswagen e-Up. Une rencontre s’impose.

Lire le comparatif

Toutes les vidéos de Renault Zoé

Essai vidéo - Renault Zoé ZE50 (2019) : pour rester dans la course

La Renault Zoé ZE40 R110 jusqu'à la panne : la norme NEDC dépassée de plus de 160 km !

Vidéo – 400 km d'autonomie en Renault Zoé ZE40, c'est donc possible !

Peugeot e-208 VS Renault Zoé : l’ambition rencontre l’expérience

Renault Zoé R135 ZE50 : la Peugeot e-208 en ligne de mire (présentation vidéo)

QUE VAUT LA RENAULT ZOE EN OCCASION ? Prix d'une Renault Zoé neuve : de 32 500 € à 38 800 € (en location de batterie) Prix d'une Renault Zoé d'occasion : de 4 700 € à 35 700 € Plus de 3 200 annonces de Renault Zoé d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Comme beaucoup de voitures électriques, la Zoé est fiable. Pas complètement, puisqu'elle a tout de même pu connaître des soucis de chargeur embarqué, voire de nécessité de remplacer le moteur, ou le pack de batterie, mais presque. Comme c'est le véhicule électrique le plus vendu en France et de loin, il est aussi normal que les témoignages de mécontentement et les quelques soucis qu'elle peut avoir soient plus visibles. Et les problèmes touchent beaucoup plus les premières série R90 ou Q90, beaucoup moins les R110 et R135, en ZE40 ou ZE50

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.