EN BREF 1er SUV coupé de Renault Hybride À partir de 31 200 €

Esthétiquement, cet Arkana se distingue surtout par sa partie arrière qui a des faux airs de coupé avec une chute de pavillon prononcée, mais les portes conservent leur encadrement. Moins d'originalité au niveau de la face avant puisqu’elle est quasiment identique à celle du SUV urbain de la marque, le Captur. Elle se caractérise par des projecteurs en forme de C, qui entoure une large calandre qui met en avant le losange.

dailymotion Renault Arkana E-Tech : l'originalité hybride- Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

À l’intérieur, les similitudes avec la Captur sautent aux yeux puisqu’il s’agit de la même planche de bord. Les lignes sont plaisantes et modernes avec une instrumentation numérique et un écran multimédia mesurant entre 7 et 9,3 pouces pouvant même être vertical dans le dernier cas.

Concernant les aspects pratiques, l’habitabilité arrière de l’Arkana est dans la moyenne du segment et la garde au toit n’est pas trop pénalisée par la chute de pavillon. Pour ce qui est du coffre, il est de 480 litres, une valeur intéressante pour la catégorie.

Sous le capot de cet Arkana, on retrouve uniquement des motorisations hybrides, qu’elles soient micro-hybrides ou totalement hybrides comme cette version E-Tech qui reprend la motorisation déjà vue sur la dernière Clio. Une technologie novatrice puisqu’elle se compose d’un 4 cylindres 1.6 à cycle Atkinson développant 91 ch et qui travaille conjointement avec un moteur électrique de 48 ch alimenté par des batteries lithium-ion Hitachi de 1,2 kWh. Un alterno-démarreur de 20 ch s'occupe de plus de la mise en route du moteur thermique et de la recharge des batteries lors des freinages et décélérations. La puissance cumulée est de 140 ch. La nouveauté vient de la transmission puisque Renault a opté pour une boîte de vitesses à crabot à six rapports automatisés et sans embrayage. Un choix extrêmement complexe, avec 15 combinaisons possibles, qui a prouvé sa pertinence et son agrément lors des essais de la Clio.

Le Renault Arkana E-Tech est vendu à des tarifs compris entre 31 200 et 36 200 €

J'aime Je n'aime pas

Tous nos articles sur le Renault Arkana E-Tech

Présentation vidéo - Renault Arkana : premier SUV coupé

Il aura fallu être patient. Deux ans après son lancement en Russie, le Renault Arkana arrive enfin chez nous. Avec ce nouveau SUV coupé, Renault risque bien de marquer les esprits. Première rencontre.

Lire l'essai complet

Comparatif : Citroën C4 VS Peugeot 3008 VS Renault Arkana : première confrontation statique

Comparer la Citroën C4, le Peugeot 3008 et le Renault Arkana peut sembler incongru voire inadapté, pourtant ces trois modèles qui vont énormément faire parler en 2021 partagent plus de points communs qu’on pourrait le penser. Démonstration au travers d’une première confrontation.

Lire le comparatif

Toutes nos vidéos sur le Renault Arkana E-Tech

Présentation vidéo - Renault Arkana : premier SUV coupé

Comparatif : Citroën C4 VS Peugeot 3008 VS Renault Arkana : première confrontation statique

PROSPECTIVE FIABILITE Avec une commercialisation qui vient tout juste d'intervenir, il est impossible de parler fiabilité en nos termes habituels pour l'Arkana. Pourtant, c'est un aspect qui intéresse au plus haut point les acheteurs potentiels. Le plus souvent, ces acheteurs, lors de l'achat de leur nouvelle voiture neuve, se basent sur la réputation de fiabilité du constructeur, ou d'anciens modèles qu'ils ont possédé. Et c'est exactement ce que nous allons faire pour parler de l'Arkana. Il se trouve qu'il reprend la mécanique de la Clio E-Tech, sur laquelle on a un recul, certes, tout petit, mais un recul quand même. Et il n'est pas brillant. La Clio E-Tec a en effet dû subir des retards de livraison, pour mettre à niveau sa boîte de vitesses à crabots. Une nouveauté technologique chez Renault, qui a manifestement posé des soucis de mise au point. L'Arkana sortant quelques mois plus tard, il devrait cependant bénéficier des mises à niveau déjà effectuées. Par ailleurs, la fiabilité de Renault en ce moment n'est pas au grand beau fixe, avec sur beaucoup de modèles des soucis électroniques, du système multimédia Easy-Link, qu'il faudra donc surveiller sur cette nouveauté aussi.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.