Comparatif : Citroën C4 VS Peugeot 3008 VS Renault Arkana : première confrontation statique

L’arrivée de la nouvelle Citroën C4 bouscule les genres. À mi-chemin entre une berline compacte, un SUV et un SUV coupé, elle va avoir face à elle des rivaux très variés comme des berlines et notamment certains SUV à l’image du Peugeot 3008 ou du futur Renault Arkana d’où ce premier comparatif.

dailymotion

Extérieurement, la C4 est celle qui possède le style le plus atypique. Citroën a voulu qu’elle se remarque et c’est réussi. Au-delà de sa face avant, cela se traduit notamment par des faux airs de coupé ; mais c’est surtout par sa partie arrière très originale que la C4 se démarque, avec son aileron qui coupe le hayon en deux à la manière de la C4 coupé de première génération et ses feux en forme de X qui débordent sur le hayon et les ailes arrière.

Elle diffère également des berlines compactes par sa garde au sol plus importante que celle des berlines et proche de celle des SUV. Elle est ainsi seulement 5 cm plus basse que le Renault Arkana. Ce dernier est moins innovant que la Citroën puisqu’il reprend la face avant traditionnelle des modèles au losange avec les projecteurs en forme de C et une calandre mettant en exergue le logo. Sa singularité se situe à l’arrière avec sa chute de pavillon qui le fait entrer dans la catégorie des SUV Coupé, une carrosserie généralement réservée aux marques premium. Renault est donc le premier constructeur généraliste à s’en doter, devançant Volkswagen qui devrait dévoiler dans quelques mois un Tiguan coupé. Sur le 3008, la principale nouveauté du restyling de septembre dernier se concentre majoritairement sur la partie avant avec sa calandre qui déborde sur les projecteurs tandis que ces derniers côtoient désormais des feux de jours verticaux. L’arrière change très légèrement avec seulement des feux 3D.

Ces trois modèles sont très différents sur le plan extérieur, il en est de même à l’intérieur. Ainsi, c’est le Peugeot 3008 qui se met le plus en avant grâce à son i-cockpit composé d’une instrumentation haute, d’un petit volant et d’un écran de 10 pouces incliné vers le conducteur. Indéniablement, c’est le SUV du lion qui fait plus haut de gamme, grâce notamment à une présentation moderne et des matériaux de très bonne qualité. Originalité aussi à bord de la C4 avec une planche de bord particulière qui se caractérise par sa petite instrumentation de seulement 5 pouces relayée par un affichage tête haute et son écran multimédia 10 pouces. Moins de fantaisie à bord de l’Arkana puisqu’on retrouve dans les grandes lignes la planche de bord du SUV urbain de Renault, le Captur. Celle-ci a énormément progressé par rapport à la précédente génération avec une présentation nettement plus flatteuse, que ce soit avec une instrumentation numérique ou un écran multimédia vertical pouvant atteindre 9,3 pouces.

Pour ce qui est des aspects pratiques, et même si le 3008 n’est pas le plus grand de cette confrontation (4,44 m), c’est bien lui qui se distingue avec une meilleure habitabilité, que soit en matière d’espace aux genoux, de garde au toit ou de largeur habitable. La petite déception provient de l’Arkana, qui malgré un empattement de 2,72 m - soit le plus grand des trois acteurs de ce comparatif – ne lui permet pas de s’imposer ici. Il fait même moins bien que la Citroën C4, pourtant plus petite que lui. Les deux sont toutefois handicapés par leur chute de pavillon prononcée qui limite la hauteur habitable.

En ce qui concerne le coffre, la C4 paye son gabarit plus restreint. Elle revendique un volume de chargement de 380 litres alors que l’Arkana oscille entre 480 ou 513 litres suivant la motorisation et il faudra compter entre 395 et 520 litres pour le 3008, qui domine encore les débats. À noter toutefois que la C4 est celle qui est pourvue du plus grand nombre de rangements répartis dans l'habitacle, certains vraiment innovants comme celui face au passager avant qui se compose d’une boîte à gants classique surplombée par un tiroir permettant de ranger une tablette. Tablette, qu’il est possible de fixer à la planche de bord grâce à un accessoire. Il y a aussi un rangement à double étage sur le bas de la console centrale, au-dessus duquel se trouve le chargeur par induction.

Sur le plan mécanique, Renault et Citroën ont utilisé la même stratégie, à savoir prendre une plate-forme du segment B - celui des citadines - pour concevoir un véhicule de la catégorie supérieure. Ainsi, Renault a pris pour base la plateforme CMF-B – celle de la Clio et du Captur -, tandis que Citroën s’est servi de la CMP des Peugeot 208 et 2008. Tout l’inverse du Peugeot 3008 élaboré à partir de la plateforme compacte EMP2. Ce choix a des conséquences sur les motorisations présentes sur chaque modèle.

Le SUV compact du lion est disponible en essence et diesel avec des puissances de 130 et 180 ch, ainsi qu’en hybride rechargeable avec 225 et 300 ch. La C4 propose pour sa part trois motorisations essence 100, 130 et 155 ch, deux diesels (110 et 130 ch) et une version électrique inédite de 136 ch. Pas de diesel ou d’électrique sur l’Arkana au lancement uniquement des moteurs hybrides essence (140 ch) ou micro-hybridés (140 ou 160 ch).

Ne connaissant pas les prix de l’Arkana, difficile de positionner clairement nos trois rivaux. Toutefois, pour l’instant, le 3008 avec ses tarifs compris entre 31 050 et 55 400 € est nettement plus onéreux que la Citroën C4 qui est affichée entre 20 900 et 32 300 €. Selon nos estimations, l’Arkana devrait être vendu à des tarifs intermédiaires à ses rivaux du jour.

Dans l’attente de la commercialisation et les essais de l’Arkana, qui interviendront au premier semestre 2021, une chose apparaît évidente : ces modèles rivalisent d'arguments pour vous séduire. Confort, design et prix pour la C4, dynamisme, présentation intérieure, aspects pratiques et look pour le 3008 tandis que l’Arkana mise sur les lignes de coupé et sa planche de bord agréable. Vivement leur première confrontation sur la route pour les départager.