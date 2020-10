Présentation vidéo - Renault Arkana : premier SUV coupé

C'était un secret de Polichinelle, l'Arkana avait toutes les chances d'être commercialisé en France et cela sera le cas au premier semestre 2021. Renault devient par là même le premier constructeur généraliste à proposer un SUV coupé dans sa gamme. Il devrait être rejoint dans quelques mois par Volkswagen, qui déclinera son Tiguan dans ce type de carrosserie.

Même si l'extérieur est très proche de la version russe, deux choses importantes ont changé. La première porte sur l'adoption d'une nouvelle plateforme. Celle du Duster est remplacée par la CMF-B, qui sert au nouveau Captur.

L'autre changement porte sur la planche de bord très proche du SUV urbain du losange. Une bonne idée vue la présentation du Captur, qui a énormément progressé en termes de qualité. On retrouve donc une instrumentation numérique de 10 pouces et un écran multimédia allant de 7 à 9,3 pouces suivant les finitions. Les différences portent sur sur quelques détails comme deux joncs présents sur le haut et le bas de la planche de bord.

Avec une longueur de 4,57 m, l'Arkana vient donc s'intercaler entre le vieillissant Kadjar et le Koléos. Il est d'ailleurs 8 cm plus grand que le SUV compact du losange. Côté habitabilité, l'Arkana promet d'avoir la meilleure valeur aux genoux. Le coffre revendique une capacité de 513 litres.

Si la version RS Line disposera d'un look plus attrayant avec des boucliers spécifiques, ce nouveau SUv reprendra les codes stylistiques de la marque avec les feux de jour en forme de C ou les feux arrière qui donnent l'impression d'un bandeau lumineux. Le profil est celui sans surprise d'un coupé avec notamment une chute de pavillon prononcé.

Sous le capot, ne cherchez pas de diesel. Il n'y en aura pas. L'Arkana sera uniquement disponible en hybride. On trouvera donc le E-Tech 140 ch de la Clio et pour la première fois, deux versions micro-hybridées des TCE 140 et 160 ch.

il faudra donc attendre le premier semestre 2021 pour la commercialisation d'Arkana. Les tarifs ne sont bien évidemment pas encore connus pour l'instant.