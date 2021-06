En bref Berline coupé 5 portes (ou break) 360 ch, 520 Nm, 0 à 100 km/h en 5,2 s. 42 km d'autonomie en 100 % électrique 46 g de CO2/km, pas de malus À partir de 67 100 €

Elle a déjà beaucoup fait parler d'elle. La 508 PSE (pour Peugeot Sport Engineered) est tout simplement la plus puissante des Peugeot de série jamais produite. Et si elle n'arbore pas le logo "GTI" comme c'est la tradition depuis la 205 de 1984, c'est pour mieux correspondre à son époque. Celle où l'écologie et la maîtrise des émissions de CO2 ont plus d'importance que la puissance brute et les performances.

Pour autant, la 508 PSE semble arriver à unir les deux mondes. D'un côté son bloc hybride rechargeable affiche 360 ch, 520 Nm et des performances remarquables (0 à 100 km/h en 5,2 s., 1 000 m départ arrêté en 24,5 s., 250 km/h en vitesse de pointe), de l'autre ses émissions de CO2 sont contenues à 46 g par km, sa consommation officielle est de 2,03 litres aux 100 km, et elle ne pâtit du coup d'aucun malus écologique. Cela dit, elle ne peut non plus bénéficier d'un bonus, son prix de 67 100 € minimum l'en privant d'office.

La Peugeot 508 PSE au salon Caradisiac 2021

dailymotion Peugeot 508 PSE : la plus puissante des Peugeot est hybride - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

La 508 PSE n'est donc plus une GTI à l'ancienne. Plus une GT, capable de rouler très vite mais en restant confortable. Car si le châssis est raffermi par rapport à une 508 classique, lui octroyant un dynamisme encore jamais vu sur une Peugeot, elle sait aussi rester raisonnablement confortable pour ses occupants. Pas radicale donc. Et elle conserve en plus tous les aspects pratiques de cette "berline coupé 5 portes", avec par exemple un volume de coffre non entamé par la présence de la batterie sous le plancher de coffre, soit 487 litres pour la berline (et 530 litres pour le break, car oui, la 508 PSE existe aussi en break). Un bon point, quand beaucoup de concurrentes perdent en capacité.

Justement, parlons de la batterie. Elle est un peu plus petite que sur la 508 ou le 3008 hybride rechargeable de 225 ch, soit 11,5 kWh. Cela lui offre une autonomie en 100 % électrique de 42 km officiellement. Elle alimente deux moteurs électriques. Un de 110 ch sur l'essieu avant, et un second de 113 ch sur l'essieu arrière, ce qui fait d'elle une 4 roues motrices. On peut atteindre 140 km/h en mode 100 % électrique.

SI l'on ajoute le 1.6 Puretech thermique, de 200 ch, on arrive au cumul à 360 ch et 520 Nm (les valeurs ne faisant pas que s'additionner les unes aux autres, le calcul est plus complexe). Cette puissance est disponible en mode de conduite "hybride", qui privilégie la consommation, ou bien en mode "Sport" qui lui préserve toujours un peu de batterie (rechargement via les décélérations, ou via le moteur thermique) pour toujours disposer de la puissance maxi. Mais au détriment de la consommation. Logique.

Reste qu'à la conduite, notre essayeur Olivier Pagès a trouvé que si les performances étaient excellentes, surtout les reprises, la 508 PSE n'était pas non plus une véritable sportive pur jus, mais une très très bonne GT.

Une esthétique plus athlétique mais pas tape-à-l’œil

Quel emballage donc pour cette 508 de papa pressé (et au compte en banque bien garni, nous l'avons vu) ? Il fallait bien évidemment la distinguer du reste de la gamme. Peugeot a opté pour une livrée plus dynamique mais pas tape-à-l’œil non plus.

On trouve disséminés sur la carrosserie et dans l'habitacle des inserts de couleur "vert kryptonite" (bouclier avant, étriers, montant arrière, surpiqûres de sellerie, volant), assez acidulé, et à côté du logo 508 sur le capot on trouve ce qui sera la signature des modèles PSE, à savoir les 3 griffes parallèles, vertes elles aussi. Le châssis est abaissé de 4 mm et les voies sont élargies (+ 24 mm à l'avant, + 12 mm à l'arrière), et la suspension pilotée est de série.

La calandre est spécifique également mais le plus original reste les petits ailerons que l'on distingue sur les côtés du bouclier avant, devant les roues arrière et de chaque côté de l'extracteur d'air. Ils restent discrets cependant.

Dans l'habitacle, à part quelques menus spécifiques à l'hybridation, les surpiqûres et les 3 griffes sur le volant, rien ne permet de distinguer la PSE d'une autre 508. Presque dommage.

Pour le tarif salé de 67 100 €, l'équipement est heureusement complet. Il y a tout ce qu'une 508 peut proposer (connectivité smartphone, conduite autonome de niveau 2, vision nocturne, caméra 360°, sièges massant, etc.)

PROSPECTIVE FIABILITE La seconde génération de 508 a déjà quelques années, mais cette version PSE vient tout juste d'arriver sur le marché. Alors parler de sa fiabilité serait hasardeux, sauf à faire un peu de prospective. Déjà, on sait que la 508 "normale" a effectué un départ plutôt bon dans la vie, avec à signaler tout de même quelques bugs électroniques, des bruits de mobilier ou de mauvais alignements de carrosserie. Mais mécaniquement, pas grand-chose à dire. Cette version PSE utilise le 1.6 Puretech dans une version 200 ch, assez récente mais qui a normalement résolu ses soucis de chaîne de distribution depuis longtemps. Et la partie électrique devrait se révéler assez fiable, comme tout ce qui est électrique sur toutes les voitures. En effet, moteur électrique et batteries sont des technologies fiables et fiabilisées depuis des dizaines d'années sur le papier. Espérons seulement que le fonctionnement de concours d'un moteur thermique et des deux moteurs électriques soit bien géré, ce qui semble être le cas selon notre essayeur Olivier Pagès. L'avenir dira si le tout vieillit bien.

