Comparatif vidéo - Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered VS Volvo S60 T8 Polestar Engineered : bourgeoises sportives

Depuis plusieurs années, Peugeot affiche la volonté de monter en gamme. Une stratégie qui s’est concrétisée dans ses dernières réalisations, que ce soit la berline 508 ou le SUV 3008. L’objectif est clair, essayer de faire de l’ombre aux marques allemandes ou suédoises. Et dans ce domaine, la berline au lion a fort à faire car la concurrence est relevée. Après les versions essence, diesel et hybride rechargeable, Peugeot ajoute une nouvelle corde à son arc avec une déclinaison sportive concoctée par les ingénieurs de Peugeot Sport. Son nom, Peugeot Sport Engineered. Une appellation proche de celle de sa concurrente du jour, la Volvo S60 Polestar Engineered.

dailymotion

Au programme, de la puissance, de l'hybridation et de l’élégance car ces deux berlines familiales ont déployé tout leur charme pour vous séduire.

La 508 est la plus exubérante des deux avec ses jantes noires de gros diamètres (20 pouces), sa calandre agressive ou ses ailettes sur les boucliers spécifiques à cette version PSE. La S60 joue la carte de la discrétion et les particularités sont rares, si ce n’est les étriers de freins jaunes.

Les 508 et S60 offrent des ambiances intérieures radicalement différentes. Celle de la suédoise est plutôt classique. L’instrumentation est numérique et relayée par un affichage tête haute. La seule originalité provient de son écran multimédia vertical de 9 pouces. Présentation beaucoup plus décalée et moderne pour la 508 avec sa planche de bord horizontale comprenant notamment son i-cockpit composé d'instrumentation haute, d’un petit écran et d’un écran multimédia 10 pouces légèrement incliné vers le conducteur. La qualité des deux berlines est de haut niveau avec toutefois un avantage pour la Volvo. En revanche, toutes les deux partagent un point commun concernant la qualité très moyenne de leur système multimédia qui se révèle lent (Peugeot) et peu ergonomique (Volvo).

Pratique : faire des choix

Avec une longueur de 4,75 m, nos deux rivales sont imposantes. Malgré leur gabarit, elles proposent des espaces habitables relativement traditionnels. C’est toutefois la Volvo qui s’en sort le mieux avec des cotes supérieures à la Peugeot, que ce soit en matière d'espace aux genoux, de largeur intérieure ou de garde au toit. Attention toutefois, la suédoise est pénalisée par son énorme tunnel de transmission qui condamne complètement la place centrale arrière. C’est mieux sur la 508, même si cette position n’est pas la plus confortable.

Pour la capacité de chargement, avantage à la 508 qui dispose d’un coffre plus volumineux (489 litres contre 390 litres), mais surtout celui-ci s’avère plus facile à utiliser car il est accessible grâce à un hayon électrique alors que la Volvo doit se contenter d’une malle.

Pratique Volvo S60 Polestar Engineered Peugeot 508 PSE Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,3 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : pas donné

Avec des prix d’achat de 67 100 € pour la Peugeot 508 PSE et 69 100 € pour la Volvo S60 T8 Polestar Engineered, nos deux concurrentes du jour ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. C’est toutefois la française qui se montre la plus « accessible » avec un écart de 2 000 € en sa faveur. La 508 a également pour elle un moteur à chaîne alors que celui de la Volvo est équipé d’une courroie qu’il est nécessaire de remplacer périodiquement. La française profite aussi d’un coût des réparations inférieur et d’une fiabilité supérieure si on se base sur le "Reliability Index", base de donnée qui collecte différentes données en Europe afin de classer la fiabilité des marques. La Volvo tente de répliquer avec une meilleure valeur à la revente mais cela ne suffit pas. Victoire pour la 508.

Budget Volvo S60 Polestar Engineered Peugeot 508 PSE Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11,8 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation

Équipement : la 508 fait le plein

Vu les tarifs de ces deux modèles, inutile de dire qu’ils constituent les hauts de gamme des Volvo S60 et Peugeot 508.

Leur dotation respective est donc ultra-complète et particulièrement riche. C’est la moindre des choses vu les prix pratiqués. De nombreux équipements comme l'accès mains-libres, la sellerie cuir, le système audio haut de gamme ou le régulateur de vitesse sont de série sur l'un comme sur l'autre. Toutefois, quand on rentre dans les détails, on se rend compte de grandes disparités et étonnamment, c’est la berline la moins onéreuse, à savoir la Peugeot 508, qui tire son épingle du jeu. Ainsi, pour bénéficier du même équipement sur la Volvo, il faut ajouter les jantes 20 pouces (720 €), la caméra 360° (1 140 €), le régulateur de vitesse adaptatif avec aide active au maintien dans la voie (1 750 €) et les projecteurs Full LED adaptatifs (1 000 €). L’écart de prix passe de 2 000 à 6 610 € et certains raffinements sont même indisponibles sur la S60, comme par exemple les sièges massants ou la vision nocturne.

La berline suédoise possède quelques spécificités comme son freinage Brembo, ses suspensions signées Ohlins - réglables manuellement contre automatiques sur la 508 - ou son système de préchauffage, mais cela ne suffit pas. Et c’est finalement la Peugeot qui offre le meilleur rapport prix/équipement.