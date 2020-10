Peugeot 508 PSE concept : la sportive du futur - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Peugeot a fait sensation au salon de Genève 2019 en présentant son idée de la sportive du futur avec le concept 508 PSE. Caradisiac expose cette fois-ci en France, ce concept dans le cadre de son premier salon de l'auto, qui se déroule à Ecausseville (50) dans un spectaculaire hangar à ballons datant du début du siècle.

Sous le capot, on retrouve le 1.6 essence qui développe 200 ch accouplé à un bloc électrique implanté sur le train avant qui développe 110 ch tandis qu'un second positionné sur le train arrière fournit 200 ch. La puissance totale annoncée est de 360 ch, du jamais vu, pour un couple de 500 Nm. Le 0 à 100 km/h est abattu en 4,3 s; le 1 000 m Départ Arrêté est atteint en 23,2 s tandis que le 80 à 120 km/h ne demande que 2,5 s. La vitesse maximale est pour sa part bridée à 250 km/h, le tout pour des rejets de CO2 de seulement 49g/km.

dailymotion

Réalisé par Peugeot Sport, ce concept reçoit également d'autres évolutions techniques comme des freins de dimension plus conséquente, une direction plus précise, des suspensions retravaillées, ainsi que des voies élargies (+ 24 mm à l'avant, + 12 mm à l'arrière).

Esthétiquement, au-delà de la couleur, on remarque les jantes 20 pouces au dessin spécifique pour améliorer le refroidissement des freins ou la calandre inédite qui a été réalisée en impression 3D, une première. Les boucliers, bas de caisse et custodes reçoivent pour leur part des mini-ailerons et déflecteurs pour canaliser l'air.

J'aime Je n'aime pas

Sans surprise, la planche de bord est identique à celle de la 508 traditionnelle si ce n'est la présence d'alcantara et de carbone. Sans surprise, la planche de bord est identique à celle de la 508 traditionnelle si ce n'est la présence d'alcantara et de carbone. Enfin, on termine par la bonne nouvelle du jour. Ce concept ne restera pas dans les cartons car Peugeot a d'ores et déjà annoncé qu'une version définitive déclinée en berline et SW verra le jour en 2021. Nous avons eu la chance de prendre en mains les premiers prototypes sur la piste d'essai de Peugeot Sport. Notre essai détaillé sera à suivre sur Caradisiac dans les prochains jours.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !