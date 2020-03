Peugeot 508 PSE : la sportive hybride se montre sur circuit

En réponse à

Comme toutes les hybrides, c'est pas sportif, tu traînes un poids mort après 2 accélérations.

J'ai essayé la Golf GTe d'un ami, et franchement pas convaincu du tout sur les performances & le dynamisme, l'intérieur et les finitions c'est top mais tu sentais que tu te triballais avec un voiture lourde et pataud et une fois la batterie déchargé, tu avais le 1.4 TSi en souffrance absolue et tu avais l'impression d'avoir une voiture de 120 cv.

Bon après 1750 kg, c'est pas catastrophique, mais probablement une batterie très basse capacité du coup (50 km probablement, soit 10 km max à 100% de puissance).

En gros tu traverses une ville en électrique, tu arrives sur petit route départementale, tu te fais plaisir avec une accélération et la plus rien, un peu comme une voiture en mode dégradé avec le turbo qui ne souffle plus (sensation horrible ^^).

Y'a 21 km sur la boucle de Nord du Nurburgring, on verra si elle peut boucler un tour complet (à mon avis le constructeur n'ira jamais s'il n'a pas les moyen de boucler un tour), sans repasser en mode thermique déplaçant de la masse morte.