Opel Mokka-e: rétrofuturiste - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Long de 4,15 m, le Mokka-e appartient à la très prisée catégorie des SUV Citadins, laquelle compte des modèles thermiques, hybrides aussi bien qu’électriques.

Bien que reposant sur la même plate-forme e-CMP que ses cousins Peugeot e-2008 et DS 3 Crossback E-Tense, le Mokka-e s’en distingue fortement en termes de design, grâce notamment à cette proue dont le dessin s’inspire du coupé Manta A des années 70, et à plus forte raison si l’on accepte d’alourdir l’addition de 300 € pour s’offrir le capot noir optionnel. Le profil de l’auto, dynamisé par la quasi-absence de porte-à-faux arrière, évoque le plaisir de conduite.

A ce chapitre, le Mokka-E dispose du moteur électrique de 136 ch qui fait les beaux jours de nombreux modèles au sein du groupe Stellantis. Avec la batterie de 50 kWh, l’autonomie annoncée est de 322 km selon la norme WLTP, et bien sûr un peu moins dans la réalité, le tout fluctuant selon la météo, les conditions de route et le style de conduite.

Pour récupérer des électrons, le Mokka-e peut compter sur un chargeur embarqué de 7,4 kW et avaler jusqu'à 100 kW en courant continu. Via une wallbox à 11 kW, on peut ainsi récupérer 100 km en 90 minutes, et ce délai peut être réduit à 12 minutes sur une borne 100 kW.

En matière d’équipements, tout le confort moderne est disponible, en série ou en option. Du freinage d'urgence au régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie en passant par les feux à LED Matrix, rien ne manque de la panoplie d'un véhicule urbain moderne.

PROSPECTIVE FIABILITE Avec un nouveau modèle, on ouvre en général une nouvelle page, vierge, concernant la fiabilité. Mais ce Mokka ne sort pas de nulle part. Il se base sur la plateforme e-CMP des 2008 et DS 3 Crossback par exemple. Et il utilise le même moteur et le même pack de batterie. Il devrait donc se comporter de façon identique sur le plan de la fiabilité. Peut-être même mieux encore, car son habitacle plus classique devrait mieux vieillir. De plus, Opel a beaucoup progressé en matière de fiabilité, jusqu'à venir se placer parmi les meilleure aujourd'hui. Donc toute la partie électronique devrait poser peu de soucis. Espérons que ces constats, additionnés à la fiabilité globale meilleure des voitures électriques, se voient vérifiés dans les années à venir.

