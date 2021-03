L'Opel Mokka arrive en concession : cousin germain

Opel a eu du mal à se décider sur son crossover urbain. Lancé comme "Mokka" en 2012, l'allemand passer par la case restylage quelques années plus tard et devient "Mokka X". Finalement, après le rachat d'Opel par PSA, c'est un retour aux sources qui est opéré à l'occasion de cette seconde génération devenue à nouveau Mokka. Tout simplement. Le jeu des comparaisons avec le précédent modèle s'arrête là, tant les différences sont nombreuses. Le premier Mokka reposait sur une plateforme General Motors, celui-ci est sur une plateforme PSA. Le nouveau Mokka a droit à une variante électrique, pas l'ancien. Le nouveau Mokka fait dans les angles marqués et les lignes tendues, l'ancien faisait dans la rondeur...

Ce nouveau Mokka fait donc dans le spectaculaire, tout comme son cousin français, le Peugeot 2008. Capot horizontal, face avant imposante et étendue dans la largeur, feux LED, grand affichage numérique à bord, la tendance du pixel et du digital a fait son oeuvre sur le Mokka.

Sous le capot, point de surprise puisque les blocs GM ont été échangés pour des mécaniques PSA : un diesel de 110 ch, deux essence (100 et 130 ch) et une variante électrique de 136 ch à batterie de 50 kWh. Le copier-coller quasi exact de la gamme du Peugeot 2008, mais avec des tarifs plus avantageux.

Evidemment, le risque pour PSA est la rationalisation à outrance des plateformes. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'y a que trois modèles comparables : DS 3 Crossback, Peugeot 2008 et Opel Mokka. Avec Stellantis, Jeep, Alfa Romeo et Fiat devraient eux aussi avoir droit à leur crossover compact. Mais l'abondance d'offre peut parfois nuire, le mieux étant l'ennemi du bien. D'ailleurs, la concurrence allemande commence à faire aujourd'hui marche arrière en réduisant leur nombre de véhicules au catalogue.

En attendant, ce Mokka offrira une formidable opportunité à Stellantis dans ces marchés du Nord et de l'Est de l'Europe où Opel est plus populaire que Peugeot.

La concurrence

Nissan Juke : pour l'instant, on ne peut pas dire que le Juke dispose d'une offre très variée, puisque seul le trois cylindres 1.0 essence de 115 ch, en boîte manuelle ou automatique, est présent au catalogue. En attendant d'autres variantes et surtout de l'électrification, le Juke peut compter sur des tarifs particulièrement bien placés. Le coeur de gamme autour des 25 000 € est déjà généreusement équipé, et le Japonais a fait de sérieux efforts en matière de qualité perçue à bord. Autre argument de choix pour le Juke : c'est l'un des rares du segment à ne pas céder aux sirènes du tout tactile...

Renault Captur : la meilleure vente européenne, le Captur a su se renouveler avec brio. Design plus musclé et surtout intérieur entièrement revu, le Captur est par ailleurs le crossover urbain le plus performant du segment en thermique avec son quatre cylindres essence de 155 ch et la bonne boîte automatique EDC. Le Captur est par ailleurs l'un des rares à disposer de deux hybridations : simple et rechargeable, sans oublier la variante GPL !

Hyundai Kona : le Kona est loin de disposer des parts de marché d'un Peugeot 2008 ou d'un Renault Captur, mais c'est le seul à disposer à la fois de versions thermiques et électriques. Le coréen fait d'ailleurs bien mieux que le duo 2008/Mokka électrique en matière d'efficience et de maîtrise du groupe électrique. Ajoutez à cela une garantie de 5 ans toujours très intéressante, et vous avez là un modèle qu'il faut absolument prendre en considération.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,15 mètres

Largeur : 1,82 mètre

Hauteur : 1,53 mètre

Volume de coffre : 350 litres (en thermique)

Motorisations

Essence

1.0 turbo 100 ch, boîte manuelle

1.0 turbo 130 ch, boîte automatique ou manuelle

Diesel

1.5 110 ch, boîte manuelle

Electrique

136 ch (traction), batterie de 50 kWh

Prix