Présentation vidéo - Opel Mokka (2021) : révolution stylistique

Jusqu'à aujourd'hui le design des modèles Opel était très ..... germanique, comprenez par-là pas forcément très fun. Quand on échange avec les dessinateurs de la marque au blitz sur le sujet, ils reconnaissent les faits en indiquant toutefois que cela était dû à l'appartenance au groupe américain General Motors qui avait tendance à concevoir des modèles globaux, c’est-à-dire mondiaux. Avec le rachat de PSA, la donne a changé et Carlos Tavares leur a demandé de trouver une identité propre à leur marque. Le premier résultat de cette réflexion est le nouveau Mokka.

La moindre des choses que l'on puisse dire est que les designers ont voulu créer une vraie rupture et cela fonctionne. Le Mokka, très proche du GT X Experimental Concept dévoilé en 2018, rajeunit sérieusement les productions de la marque au blitz. Cette transformation se remarque avant tout au niveau de la face avant qui adopte la nouvelle identité visuelle de la marque portant le nom de "Vizor". Ce dernier se compose d'une calandre dissimulée sous une plaque de plexiglas fumée qui est accolée aux projecteurs, le tout étant entouré d'un jonc chromé. Cette nouvelle marque de fabrique se retrouvera prochainement sur tous les autres modèles de la marque comme c'est déjà le cas du Crossland X fraîchement restylé.

À l'arrière, ce sont les feux en forme de L qui débordent sur les ailes qui retiennent l'attention. Opel profite de l'occasion pour apposer sur le Mokka le nouveau logo de la marque - très légèrement modifié - et la nouvelle typographie du nom des modèles.

L'autre particularité de ce Mokka réside dans ses dimensions en diminution de 12 cm - ce qui est très rare actuellement. Il mesure désormais 4,15 m et se positionne désormais en dessous du Crossland X (4,21 m) en raison de la diminution des portes-à-faux avant et arrière (-6,1 et 6,6 cm). Petit clin d'œil en termes de style au niveau de la custode arrière, très proche de celle de l'ancienne citadine de la marque, l'Adam.

À l’intérieur, la révolution se poursuit avec une planche de bord totalement inédite. Elle est radicalement différente avec les autres productions du constructeur allemand. Elle se compose d'une double dalle numérique dénommée "Pure Panel", qui rappelle celle de Mercedes. Elle se compose d'une instrumentation numérique de 12 pouces et d'un écran multimédia de 10 pouces. Mais attention, ce dispositif n'est pas de série mais uniquement disponible sur le haut de gamme "Ultimate". Les autres finitions auront droit à deux écrans de 7 pouces ou il faudra débourser 1 400 € pour disposer du Pure Panel en option. La présentation est agréable avec une qualité des matériaux dans la moyenne de la catégorie.

Même constat pour l'habitabilité arrière avec toutefois une garde au toit suffisante à condition que les passagers mesurent moins de 1,80 m. Le volume de coffre est de 350 litres.

Pour l'équipement, le Mokka hérite d'une dotation dernier-cri comprenant notamment de la détection des piétons et des cyclistes, du régulateur de vitesse adaptatif, l'aide active au maintien dans la voie, la compatibilité Androïd Auto et Apple CarPlay et les projecteurs Matrix LED Intellilux qui équipent actuellement la grande berline Insignia.

Pas de surprise au niveau de motorisations, qui sont habituelles dans le groupe PSA. Le Mokka reprend d'ailleurs la même plateforme CMP que les dernières citadines ou SUV urbains du groupe français, ce qui permet de diminuer le poids de 120 kg. En essence, on trouve le 1.2 Turbo 100 et 130 ch associé à la boîte mécanique ou automatique à 8 rapports. Un seul choix en diesel, le 1.5 Diesel de 110 ch. Ce Mokka sera, pour la première fois, disponible en 100 % électrique. Cette version dénommée Mokka-e reprend la mécanique déjà vue sur les Peugeot e-208/e-2008, Citroën DS3 Crossback E-Tense et Opel Corsa-e. Elle est animée par un moteur électrique de 136 ch alimenté par une batterie de 50 kW/h qui lui permet de revendiquer une autonomie en tout électrique de 322 km 80 % de la charge est récupéré en 30 min sur des bornes rapides.

Les prix du Mokka sont compris entre 21 300 et 30 600 € en thermique et 36 100 € et 42 050 € en 100 % électrique. La commercialisation débutera en février 2021.