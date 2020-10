Opel donne un coup de jeune au Crossland

C'était le premier enfant né de l'union entre PSA et Opel. Le Crossland X, lancé mi 2017, arrive dans sa quatrième année avec comme conséquence l'arrivée de ce restylage important, qui commence par changer la nomenclature : aux oubliettes le "X", ça sera désormais Crossland tout court. A commencer par une face avant avec une calandre inspirée de ce qui a été fait sur le tout nouveau Mokka. La métamorphose est grande et le design plutôt clivant, quand la première phase était plus consensuelle. Un parti pris de la part d'Opel qui prend des risques en matière de design depuis son intégration par PSA.

Opel profite de ce restylage pour lancer une nouvelle finition GS Line, avec des jantes 16 pouces spécifiques, un toit noir et les contours de vitrage rouges. Un pack "GS Line +" permet de bénéficier des jantes légères 17 pouces mais aussi et surtout des sièges spéciaux ergonomiques pour les occupants de devant, des feux LED avant et arrière (adaptatifs) et des barres de toit.

Autre petite nouveauté concernant l'habitacle : l'arrivée d'une banquette coulissante, de plus en plus en vogue sur ce segment, même si le cousin Peugeot 2008 n'en bénéficie pas. Cette spécificité permet de faire varier le coffre du Crossland X de 410 à 520 litres, ce qui est une excellente valeur dans la catégorie.

Concernant la technique, il y a peu de choses à se mettre sous la dent ! Il faut toutefois noter l'arrivée de l'IntelliGrip, qui est une sorte de contrôle de traction évolué avec différents modes de conduite (normal, Neige, boue, sable et "ESP Off"). Rien à voir, donc, avec une transmission intégrale, puisque les roues arrière ne sont pas motrices.

Le Crossland fait, enfin, le plein d'aides à la conduite avec l'affichage tête haute, l'alerte collision avec détection des piétons, la surveillance de la fatigue conducteur, les surveillances d'angles morts, l'aide au stationnement ou encore la caméra de recul grand angle. L'arrivée en concession est prévue pour début 2021.