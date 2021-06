En bref Voiture sans permis électrique pour la version 45 Jusqu'à 17 ch et 120 km d'autonomie À partir de 7 540 € + location des batteries de 30 € À partir de 10 150 € en achat intégral

La soucoupe roulante qu'est le Twizy a débarqué de sa planète pour la première fois début 2012 juste avant la Zoé et n'a que très peu changé depuis, avec son châssis développé par Renault Sport, ses roues extérieures, sa position de conduite centrale avec un passager en tandem et ses portes en élytre (en option). Il s'agit en fait d'un quadricycle disponible en deux versions : léger dans sa version 45 accessible à partir de 14 ans avec un BSR, avec 5 ch, une vitesse limitée à 45 km/h et une autonomie annoncée de 120 km, et lourd pour le modèle 80 pour lequel il faudra le permis B sans pouvoir aller sur l'autoroute, avec 17 ch, 80 km/h en pointe et 100 km possibles sur une charge.

La Renault Twizy au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion Renault Twizy : le coléoptère branché – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Les raisons pour le manque de succès pendant toutes ces années a plusieurs origines mais ne vient sûrement pas des sensations de kart qu'on a son volant avec un dynamisme et une agilité qui ne manque pas de donner le sourire à son conducteur sur le bon type de revêtement, dans les bonnes conditions de circulation et sous une bonne météo. Et c'est sûrement là d'où viennent les réticences : un confort limité avec des suspensions très sèches, des dimensions très réduites mais ne permettant tout de même pas de se faufiler comme un deux roues en ville et une isolation symbolique au froid, au bruit et à la pollution.

Ajoutez à ces griefs des tarifs pouvant être considérés comme très élevés face à son manque de polyvalence et vous avez une vision exhaustive des raisons pour lesquelles vous n'en voyez pas à tous les coins de rue près d'une décennie après sa sortie. Et c'est devenu encore un peu plus compliqué d'exister pour la Twizy ces derniers temps puisqu'elle est désormais prise en sandwich entre la Citroën Ami, qui se conduit aussi sans permis mais avec un habitacle fermé et avec des tarifs démarrant à 6 900 €, et la Dacia Spring, une véritable voiture avec toute la polyvalence s'affichant à partir de 16 990 €.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos essais avec la Renault Twizy

Essai vidéo - Renault Twizy : sympathique O.R.N.I

Après la révélation, il y a quelques jours, de la version définitive de la Zoé, Renault nous présente sa Twizy, son 3e véhicule 100 % électrique qui vient compléter la gamme ZE composée pour l’instant des Fluence et Kangoo ZE. Lire l'essai.

Tous nos comparatifs avec la Renault Twizy

Comparatif - Citroën AMI vs Renault Twizy 45 : une guerre sans merci et sans permis

Après avoir laissé le champ libre pendant près de 8 ans à la Renault Twizy 45, Citroën s'est enfin décidé à lui fournir une concurrente avec l'AMI dans la catégorie des voitures électriques sans permis. Qui l'emporte entre les deux ? Lire le comparatif.

Toutes nos vidéos avec la Renault Twizy

La Renault Twizy en occasion Prix d'une Renault Twizy neuve : de 7 540 € à 9 040 € avec location des batteries ou de 10 150 € à 11 650 € en achat intégral Prix d'une Renault Twizy en occasion : de 4 499 € à 14 990 € Plus de 30 annonces de Renault Twizy d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La Twizy de Renault est simple, et fiable. Les propriétaires ne font remonter aucun gros soucis récurrent sur les différents forums, dont celui de Caradisiac : Forum Auto. Tout juste des signalements de perte d'autonomie avec les années, ce qui est un phénomène normal sur les véhicules électriques.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.