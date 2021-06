Ce salon caradisiac 2021 nous a donné l’occasion d’inviter de grands patrons du secteur automobile pour des interviews consacrés à la mobilité électrifiée. Dans cette optique, il était important de recevoir Thierry Lespiaucq, président du directoire du groupe Volkswagen France.

Avec des marques telles que Volkswagen, Audi, Seat/Cupra, Skoda et Volkswagen Véhicules Utilitaires, l’entreprise a livré quelques 200 000 véhicules sur le territoire l’an dernier, ce qui en fait le premier importateur du secteur.

dailymotion Interview de Thierry Lespiaucq (président du groupe VW France) - "On ne revient pas en arrière quand on a goûté à l'électrique." - Salon Caradisiac 2021

En matière d’électrification, les choses vont assez vite puisque le groupe est déjà largement présent sur le créneau de l’hybride au sens le plus large, qui va de la micro-hybridation à la motorisation rechargeable permettant de parcourir une cinquantaine de kilomètres (voire davantage) en mode « zéro émission ».

De quoi assurer la transition vers le 100% électrique, domaine dans lequel les ambitions sont élevées. Le groupe VW a d’ores et déjà annoncé son intention de lancer 30 nouveaux véhicules électriques d’ici 2025, mais l’offensive a déjà démarré avec la commercialisation des Volkswagen ID.3 et ID.4, véhicules qui connaissent un très bon démarrage à travers l’Europe.

Ces derniers mois, on a aussi beaucoup parlé de l’époustouflante Audi e-tron GT et de la très prometteuse Skoda Enyaq iV, véhicules à l’honneur sur ce salon Caradisiac. Des modèles extrêmement convaincants, qui illustrent parfaitement le propos tenus par Thierry Lespiaucq durant cette interview: "on ne revient pas en arrière quand on a goûté à l'électrique." Même si, en parallèle, le dirigeant regrette que le déploiement des infrastructures de charge soit encore trop lent alors même que les ventes de modèles électrifiés accélèrent.

Le groupe prévoit ainsi que les voitures électriques représenteront 70% de ses ventes à l'horizon 2030.. La promesse d’une actualité chargée dans les années qui viennent pour ce géant de l’automobile mondial.