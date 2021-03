70 % des ventes de Volkswagen seront électriques en 2030

S'il fallait se convaincre de l'importance de l'énorme plan d'investissement de Volkswagen dans l'électrique, il suffisait de suivre la petite annonce, aujourd'hui, de Ralf Brandstätter, le patron de la marque Volkswagen. L'homme met déjà la pression sur ses équipes qui avaient déjà eu fort à faire au moment du lancement de l'ID 3.

L'intéressé a en effet annoncé que Volkswagen vise "une part de marché de plus de 70 % en Europe sur les véhicules 100 % électriques, et de 50 % en Chine et aux Etats-Unis" en 2030. Dit comme ça, cela passe comme une énième prévision de constructeur sur le long terme, mais c'est en fait une petite bombe que lâche le patron de Volkswagen.

En effet, la marque avait initialement prévu un mix d'électriques à 35 % en 2030. Elle vient donc de doubler cet objectif et, dans le même temps, de se rendre la tâche encore plus difficile en Chine et aux Etats-Unis où la concurrence sera inévitablement accrue d'ici là.

Le plan, baptisé "Accelerate", contient quelques volets intéressants. On peut déjà affirmer que les prochaines Golf, Tiguan, Passat ou encore T-Roc auront droit à un moteur thermique. Mais elles seront hybrides rechargeables, et Volkswagen annonce déjà une centaine de kilomètres d'autonomie pour ces futures générations. La Golf 9 ne sera donc toujours pas 100 % électrique, et au catalogue, il devrait y avoir du ménage avec la possible disparition du Touran, déjà avancée à demi mot par Volkswagen.