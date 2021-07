BMW X1 25e : chouchou électrifié - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Le X1 se bat depuis le début de l'année avec la Série 1 pour savoir quel sera le modèle de la marque le plus vendu, et l'a été en 2020. C'est dire si ce SUV, le plus petit de la gamme, a de l'importance pour BMW. Présenté en 2016, restylé au printemps 2020, il a attendu le milieu de sa carrière pour voir apparaître une version hybride rechargeable. Nous l'avons bien entendu déjà essayée.

Le BMW X1 25e au salon Caradisiac 2021

Baptisée 25e, elle ne se distingue esthétiquement de ses homologues thermiques que par quelques détails discrets, comme les monogrammes 25e sur la carrosserie, ou encore la trappe de recharge de la batterie, située sur l'aile avant, côté conducteur.

Dans l'habitacle, c'est strictement identique aux modèles X1 essence et diesels, si l'on excepte des inserts bleutés sur la planche de bord, des menus d'ordinateur de bord spécifiques au fonctionnement hybride, et un affichage de capacité restante de la batterie. Il y a aussi un sélecteur de mode de conduite, qui permet de choisir de forcer le mode électrique, ou de laisser faire le système. Pour le reste, c'est du classique BMW, avec une planche de bord au dessin bien connu, qui commence presque à dater aujourd'hui, une qualité de fabrication et des matériaux sans reproche, et un équipement complet et technologique, si l'on a bien sûr fait un détour par la case des options.

Une différence plus importante se fait au niveau de la capacité du coffre. Il perd en effet 50 litres, et passe donc à 450 litres. Cela reste acceptable, mais il faudra choisir entre serviettes et torchons à l'heure des départs en vacance. À noter que le volume du réservoir d'essence diminue lui aussi, avec seulement 36 litres, ce qui peut paraître peu.

Si le volume de coffre diminue, c'est que la batterie du système hybride rechargeable prend place sous le coffre. Cette dernière affiche une capacité de 10 kWh, et promet une autonomie en 100 % électrique de 57 km pour ce X1, ce qui lui permet d'être éligible au bonus écologique. Mais attention, pas pour toutes les versions. En effet, le bonus est réservé aux véhicules coûtant moins de 50 000 €, et seul l'entrée de gamme Lounge, affichée 46 750 €, y aura droit. Avec une petite négociation, les Business Design (50 250 €) et X-Line (50 550 €) aussi, si on ne les optionne pas.

Bref, cette batterie permet en tout cas d'abaisser les émissions de CO2 drastiquement (entre 40 et 42 grammes WLTP). Et elle alimente un moteur électrique de 95 ch, qui cumulé au 3 cylindres thermique 1.5 de 125 ch, permet d'obtenir une puissance totale de 220 ch, une vitesse maxi de 193 km/h, peu impressionnante, et un 0 à 100 km/h en 6,9 s., ce qui est déjà plus sportif.

Le X1 25e n'a pas non plus droit aux suspensions pilotées ni à la direction à démultiplication variable. Ce qui ne l'empêche pas de se révéler dynamique volant en main. Par contre, pour compenser le poids supérieur de 250 kg de cette version, les suspensions ont été raffermies, un peu trop peut-être, pour les plus fragiles des lombaires. Mais rien de rédhibitoire.

Notre essai du BMW X1 25e

BMW X1 25e hybride rechargeable : la prise de poids

BMW étend la technologie hybride rechargeable au X1, son modèle le plus vendu en France. Le SUV profite désormais d’un bonus et promet une autonomie de plus de cinquante kilomètres en 100% électrique.

Notre comparatif mettant en scène le BMW X1 25e

Comparatif vidéo - Peugeot 3008 VS BMW X1 : les champions du dynamisme

Que vaut le BMW X1 25e en occasion ?

Il est commercialisé depuis un peu plus d'un an maintenant, et cette variante du X1commence donc à être assez présente sur le marché de la seconde main. Ce n'est évidemment pas la majorité de l'offre mais on trouve toutes les finitions, à des prix qui sont manifestement loins d'être donnés.

LE BMW X1 25e EN OCCASION Prix d'un BMW X1 25e en neuf : de 46 750 € à 51 950 € Prix d'un BMW X1 25e en occasion : de 42 000 € à 63 400 € Près de 130 annonces de BMW X1 25e d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le BMW X1 25e utilise comme base thermique le 3 cylindres 1.5 de la marque, développant ici 125 ch. Il est secondé par un moteur électrique qui ne pose pas de souci de fiabilité. La partie thermique est elle aussi bien née, et le constructeur allemand propose ici un moteur robuste, équipé d'une chaîne de distribution qui ne pose pas de problème à ce jour, contrairement aux anciens moteurs 4 cylindres diesels de la marque par exemple. Et c'est tant mieux. On a un peu de recul sur l'ensemble moteur thermique + moteur électrique, grâce au modèle Série 2 Active Tourer, qui fut le premier à s'en doter, dans une configuration très proche, dès 2016. Et pas de retours négatifs, là encore.

