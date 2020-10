Comparatif vidéo - Peugeot 3008 VS BMW X1 : les champions du dynamisme

Le Peugeot 3008 est un carton commercial et cette version restylée tout fraîchement essayée devrait encore asseoir la suprématie du SUV tricolore. Cette domination est telle qu’aucun modèle généraliste n’arrive à lui faire de l’ombre. C’est donc du côté des premiums que nous nous sommes tournés pour trouver une version hybride rechargeable capable de résister aux crocs acérés du 3008. Notre choix s’est finalement porté sur une nouveauté à savoir le BMW X1 25e.

Esthétiquement, nos deux rivaux n’ont rien à voir. Du côté du X1, on retrouve les traits caractéristiques des SUV de Munich. C’est réussi, classique mais sans trop de fioritures. Tout l’inverse du Peugeot qui met en avant sa forte personnalité, renforcée par le récent restylage avec sa calandre sans contour qui s'étend jusqu’aux projecteurs et des feux de jours verticaux. Clairement, deux philosophies s’opposent : une allemande traditionaliste et une française plus tape à l’œil.

Cette différence se remarque aussi au niveau de la présentation intérieure, on découvre deux univers aux antipodes. Le 3008 conserve sa planche de bord technologique et très moderne avec notamment comme nouveauté un écran multimédia qui atteint désormais 10 pouces contre 8 auparavant. Comme d’habitude chez Peugeot, il côtoie une instrumentation 100% numérique et un petit volant, qui forment le i-cockpit. Au global, l’ambiance est toujours aussi décalée par rapport aux autres productions du marché, d'autant plus que la qualité est au rendez-vous. Avec le X1, on a clairement l’impression de faire marche arrière tant la présentation est nettement plus basique avec par exemple une instrumentation analogique et surtout un dessin global nettement plus daté. C’est dommage car les matériaux utilisés sont de bonne qualité et l’assemblage ne prête pas à la critique.

Aspects pratiques : les batteries et leurs conséquences.

Comme souvent l’introduction d’une version hybride rechargeable a des conséquences sur les aspects pratiques.

Ainsi, le X1 perd l’un de ses principaux atouts à savoir sa banquette coulissante. Son coffre est également amputé de quelques dizaines de litres puisqu’il passe à 450 litres soit 50 litres de moins que les versions thermiques. Sur le 3008, seuls la modularité et le volume de chargement en souffrent. Ainsi, le plancher n'est plus plat quand on rabat le dossier de la banquette et le coffre passe ici à 395 litres en configuration 5 places contre 520 litres sur les autres motorisations purement thermiques. On trouve cependant un bac de rangement de 25 litres sous le plancher du coffre pour y entreposer le ou les câble(s) de recharge.

Pas affectée par les batteries, l’habitabilité arrière n’évolue guère pour nos deux concurrents. Dans ce domaine, c’est le 3008 qui s’en tire le mieux avec un espace aux jambes et une largeur intérieure supérieurs. Leur garde au sol est en revanche similaire.

Pratique BMW X1 25e Xline Peugeot 3008 Hybrid GT Pack Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,1 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : cher payé

Le Peugeot 3008 Hybrid 225 en finition GT Pack est facturé 49 900 € tandis que le BMW X1 Xdrive 25e est vendu 52 050 €. Même si les deux peuvent bénéficier du bonus de 2 000 € dédié aux hybrides rechargeables, le SUV allemand part un sacré handicap au niveau du prix d’achat. Il le compense légèrement avec une cote attendue supérieure au 3008 qui se rattrape par une meilleure fiabilité et un coût des réparations moindre. Pour le reste, match nul au niveau des garanties minimales pour les deux marques avec deux ans, kilométrage illimité ou de l’entretien avec deux moteurs à chaîne.

Budget BMW X1 25e Xline Peugeot 3008 Hybrid GT Pack Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,5 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Équipement : haut de gamme contre intermédiaire

Nos deux rivaux sont proches ou dépassent les 50 000 € pour le X1, une somme plus que coquette. Pour ce prix, vous avez droit d’un côté au haut de gamme (GT Pack) du 3008 alors que le SUV de BMW est décliné dans une finition intermédiaire dénommée Xline.

Le 3008 propose donc de série la conduite autonome de niveau 2, les aides au stationnement avec caméra de recul, le freinage d'urgence automatique, la surveillance des angles morts, l’alerte d’attention du conducteur, l’accès et le démarrage sans clé, les sièges avant électriques, chauffants et massants, le hayon électrique mains-libres ou le système hi-fi Focal ; le tout pour la modique somme de 49 990 €.

Le X1 est vendu 2 000 € plus cher et il faut encore casser votre tirelire pour obtenir un équipement équivalent au français. Comptez 1 250 € pour le régulateur de vitesse adaptatif ou 810 € pour la sonorisation Harmann Kardon, ce qui porte l’écart à plus de 4 000 €. Avantage aisé pour le Peugeot, qui dispose même de certains équipements indisponibles sur le X1 à l’image de la vision nocturne.