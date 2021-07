En bref SUV hybride rechargeable 220 ch et 51 km d'autonomie électrique selon le WLTP À partir de 40 800 €

La mécanique, à quelques détails près, de la i8, feu la supercar hybride rechargeable de BMW, dans une silhouette de SUV, cela vous dit ? Une façon plus alléchante de le présenter que d'annoncer qu'il reprend la fiche technique du monospace 225xe Active Tourer, ce qui est aussi vrai. Le constructeur anglais sous la houlette de l'allemand a pu en effet profiter de la banque d'organes commune pour sortir en 2017 son tout premier modèle hybride rechargeable, le Mini Countryman SE.

La Mini Countryman Cooper SE au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion Mini Countryman SE : chic et branché – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Depuis, la seconde génération du SUV britannique a bénéficié d'un restylage l'année dernière avec à la clé notamment un bouclier redessiné et de nouveaux habillages de feu pour l'extérieur, ainsi qu'une petite instrumentation numérique et des bandeaux décoratifs inédits pour l'habitacle.

Question mécanique, on trouve sous le capot un 3 cylindres 1,5 turbo développant 136 ch et associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports et il reçoit l'aide d'un moteur électrique de 84 ch faisant tourner les roues arrière, ce qui donne une transmission intégrale sans liaison mécanique entre les deux trains. L'ensemble développe 220 ch et 395 Nm et la batterie, passée de 7,7 à 10 kWh en 2019, permet de faire 50 km en électrique selon la norme WLTP et de baisser les émissions de CO2 à 39 g/km.

J'aime Le clin d'oeil au drapeau anglais présent au niveau des feux. Je n'aime pas L'instrumentation numérique est petite, mais reste lisible.

Le Mini Countryman SE en occasion Prix d'un Mini Countryman SE neuve : de 40 800 € à 47 000 € Prix d'un Mini Countryman SE en occasion : de 24 795 € à 52 240 € Plus de 200 annonces de Mini Countryman SE d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot En passant au 100 % électrique, la fiabilité des modèles précédemment thermiques s'améliore. Et c'est logique. Face à la complexité des blocs essence ou diesels, les électriques opposent un nombre de pièces bien inférieur, l'absence de système antipollution, de système d'injection, de turbo, de lubrification, d'échappement. Le risque de panne est minimisé, et la technologie du moteur électrique et des batteries est globalement fiabilisée depuis... des dizaines d'années ! Le Countryman SE, même si on n'a pas de recul sur sa fiabilité, bénéficiera en tout cas de tout cela.

