Mini aussi abandonne son objectif de devenir une marque électrique en 2030

Comme Volvo, Alfa Romeo, Lancia, DS Automobiles et tant d’autres marques automobiles, Mini prévoyait de ne plus commercialiser que des véhicules électriques neufs d’ici l’année 2030.

Elle vient d’ailleurs de lancer sur le marché son petit crossover Aceman, en plus de la Mini à trois portes et du Countryman également dotés de cette technologie. Mais alors que toutes les autres marques caressant cet objectif y ont officiellement renoncé depuis (à l’exception notable de Jaguar), on apprend que le constructeur anglais a aussi fait machine arrière sur le sujet.

Il y aura des Mini thermiques après 2030

Les Mini proposeront donc toujours des motorisations thermiques après l’année 2030, comme vient de le confirmer un haut responsable américain de la marque aux journalistes d’Automotive News, pour suivre la demande toujours élevée sur ces véhicules. Sachant que les Mini à trois et cinq portes et autres Countryman thermiques ont été lancés l’année dernière, il pourrait même y avoir une nouvelle génération de modèle à la fin de la décennie avec des moteurs thermiques si le constructeur ne se contente pas d’une simple remise à niveau d’ici là.

Pas de mini électrique chinoise aux Etats-Unis

Par ailleurs, les récentes décisions de l’administration Trump condamnent totalement la carrière des Mini et Aceman électriques aux Etats-Unis. Alors que le constructeur songeait à les commercialiser outre-Atlantique, les taxes énormes désormais appliquées aux voitures électriques fabriquées en Chine (comme c’est le cas de ces deux modèles) les rendent invendables là-bas.

Compte tenu du contexte actuel, la fabrication chinoise de ces Mini électriques pourra aussi poser un problème à moyen terme. Mais aux dernières nouvelles, Mini a justement renoncé à relocaliser leur production au Royaume-Uni pour l’instant.