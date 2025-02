BMW refuse de construire la Mini électrique en Angleterre au lieu de la Chine

Le groupe BMW fait partie de ces constructeurs européens qui ont décidé de construire certains de leurs modèles en Chine au lieu de continuer à les assembler en Europe. La Mini électrique trois portes et le petit SUV électrique Aceman vendus chez nous sont ainsi fabriqués directement dans l’Empire du Milieu puis importés depuis là-bas. Ils n’ont donc pas droit au bonus écologique français et sont forcément un peu mal vu à l’heure où l’on demande à l’Union européenne de tout faire pour protéger l’industrie européenne du Vieux continent et lutter contre la nouvelle concurrence chinoise.

Lors du lancement de la nouvelle Mini électrique, d’ailleurs, les communicants de la marque anglaise précisaient cependant qu’il existait un projet de rapatriement de la fabrication de la voiture au Royaume-Uni au sein de l’usine d’Oxford (où est produite actuellement la Mini thermique). Pas moins de 600 millions de livres Sterling ont d’ailleurs déjà été engagés dans ce but (en plus de servir à la modernisation de l’usine d’Oxford).

Finalement, la mini restera chinoise

Mais comme le rapportent les journalistes anglais de la BBC, Mini a finalement décidé de maintenir la production de ses Mini et Aceman électriques en Chine. Le gouvernement anglais proposait 60 millions de livres sterling de subventions pour ce rapatriement de la production de la Mini électrique à Oxford et cette somme aurait été jugée insuffisante par les dirigeants de BMW. Alors que les ventes de voitures électriques n’augmentent pas autant que prévu en Europe, les petites Mini électriques vont donc rester chinoises.