En bref SUV hybride rechargeable

À partir de 39 990 €

Bonus : 2 000 €

Visuellement, le SUV compact de Mitsubishi reprend les derniers éléments de style du constructeur avec une face avant agressive et tout en angles au centre de laquelle on trouve une large calandre avec grille en nids d'abeilles. L'arrière perd sa lunette en deux parties, un mauvais point pour l'originalité mais un bon point pour la visibilité. L'intérieur prend aussi un sérieux coup de jeune avec une planche de bord enveloppant conducteur et passager faisant très coupé sportif, et elle est surmontée d'un large écran multimédia flottant de 8 pouces de série. Esthétiquement, c'est plutôt réussi et la qualité des matériaux est de plus en net progrès.

Le Mitsubishi Eclipse Cross au Salon Caradisiac 2021

dailymotion Mitsubishi Eclipse Cross PHEV : la métamorphose - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Le remodelage de la partie arrière a permis d'augmenter la capacité de chargement de jusqu'à 7 %, avec désormais jusqu'à 328 litres en configuration 5 places. Cela reste très peu pour un SUV de 4,54 m mais il faut bien mettre quelque part le moteur électrique.

Côté mécanique, l'Eclipse Cross abandonne sa motorisation thermique et ne sera proposée qu'avec une motorisation hybride rechargeable, celle de son grand frère l’Outlander. Il s’agit d’un 4 cylindres essence 2,4 à cycle Atkinson de 98 ch associé à un moteur électrique de 82 ch placé sur l’essieu avant et un second de 95 ch à l’arrière. La puissance cumulée atteint 203 ch. Ces deux derniers sont alimentés par une batterie lithium-ion de 13,8 kWh pouvant être rechargée en entre 4 et 6 heures et qui permet une autonomie électrique de 45 km.

Question fonctionnement, l'Eclipse Cross adopte une conception d'électrique qui lui permet de se passer de boîte de vitesses et qui en font trois véhicules en un : 100% électrique, électrique avec prolongateur d'autonomie ou hybride suivant les conditions de circulation. On retrouvera ce Mitsubishi Eclipse Cross PHEV dans les concessions à partir du printemps 2021 à des tarifs démarrant à 39 990 € (bonus écologique de 2 000 € non déduit) ce qui en fait, maintenant que l'Outlander quitte le catalogue français, l'hybride rechargeable à quatre roues motrices le moins cher du marché.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos articles sur le Mitsubishi Eclipse Cross

Essai - Mitsubishi Eclipse Cross (2021) : la métamorphose

Quatre ans après sa sortie et un début de carrière en demi-teinte, le Mitsubishi Eclipse Cross s'offre un restylage de milieu de carrière particulièrement important puisqu'il devient méconnaissable tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais l'évolution la plus importante est l'abandon pur et simple des motorisations purement thermique au profit d'une seule et unique version hybride rechargeable héritée de son grand frère, l'Outlander. Est-ce que cette profonde transformation change la donne et en fait maintenant une proposition à ne pas négliger ? Lire notre article.

Présentation - Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (2021) : un restylage avec une unique motorisation hybride rechargeable

Rappelez-vous dans les années 90, la Mitsubishi Eclipse était un coupé qui reprenait, excusez du peu, le moteur et la transmission de la légende des rallyes qu'est la Lancer Evolution. Près d'un quart de siècle plus tard, le modèle vit avec son temps, a ajouté Cross à son nom et est devenu un SUV dont nous sommes venus découvrir la version restylée. Lire l'article.

Le Mitsubishi Eclipse Cross mérite que l'on s'y intéresse

Comme Honda, Mazda ou encore Suzuki, Mitsubishi est un constructeur confidentiel en France. Mais à tort : en pleine période où l'hybride est la solution transitoire, le nouveau Eclipse Cross est une excellente proposition à ne pas louper. Lire l'article.

PROSPECTIVE FIABILITE Avec un véhicule aussi récent, on ne peut pas vraiment parler fiabilité, mais rien n'empêche de faire un peu de prospective. Et les choses s'annoncent a priori bien pour l'Eclipse Cross. Premièrement, la marque est régulièrement dans le haut, voire très haut, des classements fiabilité du marché automobile. Et Mitsubishi est aussi un pionnier de la technologie de l'hybride rechargeable. L'expériense accumulée permet, selon toute vraissemblance, de limiter les soucis avec le bloc moteur. Et depuis sa sortie en 2017, le modèle en lui-même ne fait pas parler de lui, il est vrai essentiellement parce qu'il se vend très peu chez nous. Cela dit, sa carrière devrait être tranquille, et la garantie 5 ans ou 100 000 km rassure, tout comme celle sur le moteur et la batterie hybride, encore plus longue (8 ans ou 160 000 km).

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1 er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.