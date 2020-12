Présentation - Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (2021) : un restylage avec une unique motorisation hybride rechargeable

Autant chez certains constructeurs il faut sortir la loupe pour distinguer les différences avant et après restylage, autant la marque aux trois diamants n'y est pas allée avec le dos du pinceau pour redessiner l'Eclipse Cross.

Une ligne moins originale mais plus agressive

Il reprend ainsi les derniers éléments de style du constructeur que nous avons pu découvrir avec la dernière mouture du pick-up L200 avec une face avant particulièrement agressive et tout en angles au centre de laquelle on trouve une large calandre avec grille en nids d'abeilles soulignés par des touches de chrome. Les flancs creusés et la ligne de toit plongeante ne sont pas sans rappeler un certain Lamborghini Urus tandis que l'arrière devient plus classique mais aussi plus équilibré, se séparant de sa lunette arrière en deux parties qui gênait la visibilité.

L'intérieur prend aussi un sérieux coup de jeune avec une planche de bord enveloppant conducteur et passager faisant très coupé sportif, et elle est surmontée d'un large écran multimédia flottant de 8 pouces de série. Esthétiquement, c'est plutôt réussi et la qualité des matériaux est de plus en net progrès.

Le remodelage de la partie arrière a permis d'augmenter la capacité de chargement de jusqu'à 7 %, avec désormais jusqu'à 328 litres en configuration 5 places. Cela reste très peu pour un SUV de 4,54 m mais il faut bien mettre quelque part le moteur électrique.

Car oui, côté mécanique, que des bonnes nouvelles : l'Eclipse Cross abandonne sa motorisation thermique pour cause d'émissions de CO2 tutoyant les 200 g/km et ne sera proposée qu'avec une motorisation hybride rechargeable. Et si c'est une bonne nouvelle, c'est parce que Mitsubishi dispose de l'un des plus grands savoir-faire dans le domaine parmi tous les constructeurs du monde automobile. Sorti en 2012, l'Outlander PHEV, avec une efficience excellente et sans doute le meilleur système de récupération d'énergie, est l'hybride rechargeable le plus vendu au monde.

une motorisation hybride rechargeable empruntée à l'Outlander

Et cette nouvelle cuvée de l'Eclipse Cross reprend la fiche technique de son grand frère, avec un 4 cylindres 2,4 à cycle Atkinson de 98 ch, un moteur électrique à l'avant de 82 ch et un second à l'arrière de 95 ch pour un total de 203 ch. Ces deux derniers sont alimentés par une batterie lithium-ion de 13,8 kWh pouvant être rechargée en entre 4 et 6 heures et qui permet une autonomie électrique de 45 km. Ce chiffre ne semble pas extraordinaire aujourd'hui mais il faut le voir comme une base de travail, parce que dans le domaine de l'éco-conduite, Mitsubishi a la meilleure recette : des palettes situées derrière le volant qui permettent de régler la puissance de la récupération d'énergie. Simple mais terriblement efficace et surtout extrêmement ludique.

Question fonctionnement, l'Eclipse Cross adopte une conception d'électrique qui lui permet de se passer de boîte de vitesses et qui en font trois véhicules en un : 100% électrique, électrique avec prolongateur d'autonomie ou hybride suivant les conditions de circulation. Évidemment, Mitsubishi a aussi ajouté toute son expérience en matière de transmission intégrale avec un sélecteur permettant de l'adapter au profil de la route, du bitume aux graviers en passant par la neige.

On retrouvera ce Mitsubishi Eclipse Cross PHEV dans les concessions à partir du printemps 2021 à des tarifs démarrant à 39 990 €, ce qui en fait, maintenant que l'Outlander quitte le catalogue français, l'hybride rechargeable à quatre roues motrices le moins cher du marché.