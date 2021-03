Essai - Mitsubishi Eclipse Cross (2021) : la métamorphose

En bref SUV hybride rechargeable À partir de 39 990 € Transmission intégrale

C'est en 2017 que Mitsubishi a choisi de ressusciter le nom d'Eclipse, principalement connu en Europe pour avoir été la voiture de fonction vert fluo de Paul Walker dans le premier Fast and Furious. Mais depuis, un tsunami surélevé est arrivé dans le monde automobile et c'est ainsi que le coupé Eclipse est devenu le SUV Eclipse Cross. Un modèle toutefois aux nombreuses qualités mais avec un gros défaut qu'avait souligné Alexandre Bataille à l'époque : des motorisations gourmandes entraînant de gros malus. Et Mitsubishi l'a entendu puisque le modèle restylé à l'essai aujourd'hui n'existe plus qu'en hybride rechargeable.

Mais commençons par l'évolution esthétique qu'a subie cet Eclipse Cross, tellement profonde qu'on pourrait croire avoir affaire à un tout nouveau modèle. On retrouve les derniers éléments de style du constructeur déjà découverts par exemple sur le pick-up L200, avec une face avant très agressive au centre de laquelle se trouve une large calandre avec grille en nids d'abeilles soulignée par quelques touches de chrome. De profil, les flancs se creusent et la ligne de toit plonge jusqu'à un arrière devenu plus classique mais aussi plus équilibré, se séparant de sa lunette arrière en deux parties qui gênait la visibilité.

L'intérieur n'a pas été oublié et a été remodelé façon coupé sportif avec cette planche de bord enveloppant conducteur et passager et surmontée d'un large écran multimédia de 8 pouces de série. Esthétiquement, c'est très réussi mais question finition, c'est assez inégal au niveau du choix des matériaux.

Les passagers arrière sont plutôt à l'aise, tant au niveau des genoux que de la tête, et l'assise surélevée permet de voir par dessus la tête de leurs voisins de devant. Mais par contre, le coffre est minuscule pour un engin de tout de même 4,54 m de long avec seulement 328 litres de volume de chargement. Mais il faut bien mettre les batteries quelque part et leur implantation a malheureusement entraîné l'abandon de la banquette arrière coulissante.

Hybride rechargeable ou rien

Car oui, avec ce restylage, l'Eclipse Cross épouse la fée électricité en n'étant plus proposé qu'en hybride rechargeable. C'est une bonne nouvelle pour les émissions de CO2 en chute libre, qui n'entraîne dorénavant plus un malus mais un bonus, ainsi que pour l'agrément, car Mitsubishi peaufine une excellente recette depuis 2014, quand il a été le premier au monde à proposer un SUV hybride rechargeable avec l'Outlander. Sous le capot, la partie thermique est assurée par un 4 cylindres 2,4 à cycle Atkinson développant 98 ch et assisté par deux moteurs électriques : un à l'avant de 82 ch et un second à l'arrière de 95 ch, les deux étant alimentés par une batterie de 13,8 kWh. Le tout est envoyé aux quatre roues via la boîte à un rapport MMeT et la transmission intégrale S-AWC. Le résultat ? Un total de 203 ch, une autonomie urbaine électrique de 55 km et des émissions de CO2 de 46 g/km.

Pour ne rien gâcher, le japonais affiche des tarifs démarrant à 39 990 € avec un équipement déjà conséquent qui plus est, ce qui en fait le SUV hybride rechargeable à transmission intégrale le moins cher du marché.