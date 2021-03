Le Mitsubishi Eclipse Cross mérite que l'on s'y intéresse

En ce moment, l'hybridation est la réponse parfaite à un mal très occidental : réduire les émissions polluantes des véhicules particuliers. Quand, sur d'autres continents, les préoccupations sont nettement plus basiques (se nourrir, se soigner, se loger dignement), en Europe, il faut ainsi réduire les gaz à effets de serre du parc automobile. Et pour cela, il faut vendre de la voiture neuve, et si possible de l'hybride.

Alors tant qu'à faire marcher les usines de voitures, autant rentabiliser la pollution générée à la fabrication et conserver son véhicule. Et pour les quelques rares acheteurs automobiles restants qui ne passent pas par la case leasing et qui achètent un véhicule pour le garder sur le long terme, le choix du Mitsubishi Eclipse Cross paraît ainsi judicieux.

Sans avoir pour l'heure de long recul sur sa fiabilité, on peut déjà parier sur une mécanique à la hauteur de la réputation de Mitsubishi lorsqu'il s'agit de moteur essence. Le 2.4 à cycle Atkinson, qui avait été introduit spécialement pour l'Outlander hybride rechargeable, est ici également présent mais dans une forme encore moins puissance de 98 ch. Autant dire qu'il ne s'usera pas par son rendement trop élevé.

Ajoutez la fiabilité mécanique des mécaniques essence Mitsubishi à un système hybride très complet (et complexe) permettant de tout faire ou presque : de l'hybride série, parallèle, et du tout électrique. Le tout est franchement bien maîtrisé et l'expertise de Mitsubishi acquise sur l'Outlander est un solide argument.

Il faudra malgré tout passer sur certaines choses agaçantes (coffre réduit, réseau de concessionnaires d'à peine plus de 130 points de ventes/après-vente), mais pour ceux qui veulent une hybride qui va durer dans le temps, l'Eclipse Cross est un très bon élément. Ne cherchez pas, c'est bien le SUV hybride rechargeable en quatre roues motrices le moins cher et le plus abouti d'un point de vue mécanique que vous trouverez sur le marché.