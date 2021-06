Kia Sorento PHEV : la solution anti-malus - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

En bref SUV familial 5/7 places hybride rechargeable Commercialisé en mars 2021 265 ch, 39 g de CO2/km, pas de malus 54 km d'autonomie en 100 % électrique À partir de 48 990 €

Et c'est sous le chapiteau du village du cirque Micheletty, un lieu rempli d'histoire, et de délicieux (bien que presque oubliés) souvenirs de fête que nous vous présentons cette nouveauté du constructeur coréen.

Une quatrième génération de ce gros SUV familial, qui n'a eu de cesse de progresser entre chaque, et qui se révèle aujourd'hui un produit qui n'a presque rien à envier à des concurrents premium.

État des lieux de ce millésime 2021. Qui commence par un constat, le Sorento reste un gros bébé. Il ne grandit que de 1 cm mais mesure 4,81 m de long, 1,90 m de large et 1,70 m de haut. Son empattement progresse de 3,5 cm (2,81 m), au bénéfice de l'habitabilité.

Ce gabarit lui permet de continuer à proposer une troisième rangée de siège, pour ceux qui en ont besoin (950 € en option). En son absence, le volume de chargement est carrément géant, avec 898 litres en 5 places et même 2 100 litres en rabattant la banquette. Une vraie soute.

Ces volumes généreux, le Sorento les englobe dans une carrosserie qui a beaucoup évolué par rapport à la troisième génération. Les lignes sont à la fois plus massives et plus sophistiquées. La calandre verticale, les optiques à LED dans le prolongement de la calandre, qui perd peu à peu la forme "tiger nose", le capot "nervuré/bombé", les feux arrière verticaux en deux parties, tout cela lui donne une certaine personnalité et un air de SUV américain, ce qui est certainement tout à fait délibéré.

On notera sur le profil le petit aileron au niveau du montant arrière, un rappel de ce que l'on retrouve sur le modèle ProCeed du même constructeur, ou sur certains modèles... DS.

Dans l'habitacle, c'est du massif. On regrettera un certain manque de légèreté au niveau du dessin de la planche de bord, c'est encore une fois assez typé américain, mais il faut dire que c'est la cible privilégiée pour ce gros SUV qui a plus de clients Outre-Atlantique que sur le vieux continent. Les technologies sont bien présentes, avec une instrumentation 100 % numérique de 12,5 pouces accompagnée d'un écran multimédia de 10,25 pouces. On trouve aussi en haut de gamme une assistance au parking automatique via la clé de contact, et une astucieuse alerte de véhicule dans l'angle mort, qui s'affiche dans le combiné sous forme de vidéo, grâce à des caméras sur les rétros. Un compromis entre le simple voyant, et le rétroviseur caméra.

Une unique motorisation hybride rechargeable en France

Mécaniquement, ce Sorento n'existe en France qu'en version hybride rechargeable donc. Il s'agit d'un ensemble utilisant un moteur thermique 1.6 T-GDI de 180 ch et un moteur électrique de 66,9 kW. La puissance cumulée atteint 265 ch. Les performances sont correctes pour le poids de 2,2 tonnes, soit 193 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h en 8,7 secondes.

La batterie hybride de 13,8 kWh permet une autonomie en 100 % électrique de 54 km.

Les prix sont compris entre 48 990 € et 61 940 €.

PROSPECTIVE FIABILITE Tout juste commercialisé, le nouveau Sorento ne peut encore bénéficier d'une étude poussée concernant sa fiabilité. Mais l'on peut tenter tout de même de tirer quelques plans sur la comète. En effet, pour commencer, la marque Kia fait partie du haut du panier en termes de fiabilité, même si elle n'est pas encore au niveau de Honda, Suzuki ou Toyota (et encore...). Ensuite, la garantie 7 ans, qui accompagne en France toutes les Kia est rassurante. Mais surtout, le Sorento a depuis des années fait preuve d'une bonne fiabilité. Bien sûr, ici, l'hybridation ajoute des risques potentiels en complexifiant la partie mécanique. Mais d'un côté le bloc essence 1.6 T-GDI est robuste, et selon toute vraisemblance, la partie électrique ne devrait pas poser de souci, de part une simplicité intrinsèque qui la rend théoriquement fiable à la base. Il faudrait vraiment que Kia se loupe sur la gestion électronique pour arriver à provoquer du mécontentement.

