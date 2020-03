Présentation vidéo - Kia Sorento 2020 : hybride rechargeable sinon rien

C'est le 3 mars dernier à précisément 9 h 00 que la conférence de Kia devait débuter sur son stand de l'édition 2020 du Salon de Genève pour présenter la quatrième génération du Sorento et, selon le planning concocté comme toujours d'une main de maîtresse par notre secrétaire générale de rédaction, l'honneur revenait à Olivier Pagès d'être présent au moment du lever de rideau. Cependant, comme vous le savez, une certaine pandémie en a décidé autrement, chamboulant même les plans les mieux huilés sur son passage.

Le constructeur coréen s'est donc rabattu sur Facebook et c'est finalement depuis Munich que la présentation de son nouveau SUV s'est faite la semaine dernière en direct sur le réseau social, réunissant ainsi, sans aucun risque de propagation du virus, pas moins de 1 700 spectateurs puis enregistrant ensuite 57 000 vues de la vidéo en replay tous supports confondus.

Un gros bébé de 4,81 m

Tout nouveau, tout beau, le coréen joue la carte du style massif, avec une inspiration très américaine se rapprochant justement du dessin du Telluride, son grand frère vendu aux États-Unis. À l'avant, la calandre et les feux sont désormais alignés, formant un ensemble lié par du chrome. Le regard s'affine et les phares proposent un éclairage full LED ainsi qu’une nouvelle signature lumineuse intégrant les clignotants. La grille s’élargit, et dispose toujours du fameux « nez de tigre » cher à la marque. À l'arrière, on trouve désormais des feux verticaux en deux parties. Le hayon est traversé par un épais pli de carrosserie, avec le nom du véhicule s’étendant sur toute la largeur. Le balai d’essuie-glace est dissimulé dans le becquet de toit. De profil, on retrouve une troisième vitre latérale pointue, intégrant un insert décoratif façon aileron de requin, comme sur la ProCeed, ou le DS3 Crossback selon les goûts.

À bord, la présentation se met aux standards en vigueur avec deux grands écrans. Face au conducteur, on en retrouve un de 12,3 pouces, et pour la gestion des fonctions du véhicule et la navigation on dispose d’une tablette horizontale d’une dimension de 10,25 pouces. Les aérateurs verticaux dédoublés nous semblent cependant visuellement lourds. Pour juger la qualité d’assemblage et des matériaux, il faudra forcément attendre de pouvoir mettre le nez dehors. Mais on peut déjà apprécier la personnalisation de l’espace à bord, avec un éclairage dont la couleur s’adapte à nos envies.

Jusqu'à 7 places

et 2 100 litres de coffre

En général, on ne manque pas d’espace dans ce type de véhicule. Le Sorento gagne d’ailleurs 1 cm en longueur, soit maintenant 4,81 mètres, et l'empattement s'est allongé de 3,5 cm. Du coup, l’espace aux jambes augmente de 93 mm par rapport à la génération précédente. Les assises rabattables 2/3 – 1/3 coulissent indépendamment. Grand rouleur, le Sorento proposera également 7 places, à l’image d’un Peugeot 5008. Et niveau coffre, le volume pourra monter jusqu’à 2 100 litres

Niveau surprise technologique, on notera un système de caméra latérale permettant d’afficher une vue des angles morts sur le tableau de bord. Un assistant de parking depuis les clefs du Sorento est également de la partie. Enfin, niveau style, Kia proposera 10 teintes de carrosseries, et des jantes de 20 pouces annoncées en série.

Une commercialisation prévue au second semestre 2020

La commercialisation en France devrait intervenir au second semestre 2020 mais on a encore tout à apprendre de la mécanique. En effet, ce Sorento sera proposé à son lancement avec deux motorisations : un inédit 4 cylindres diesel 2.2 CRDI de 202 ch et 440 Nm associé à une boîte de vitesses double embrayage à 8 rapports et une toute nouvelle motorisation hybride composé d'un 1.6 T-GDI de 180 ch, un moteur électrique de 60 ch et une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh, l'ensemble produisant un total de 230 ch et 350 Nm. Mais, sur le vieux Continent, nous n'aurons droit à l'une ni l'autre de ces motorisations, mais seulement à une version hybride rechargeable dont on ne connaît malheureusement strictement aujourd'hui. À suivre, donc.