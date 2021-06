La quatrième génération de Mercedes Classe A est un carton commercial que ce soit en France ou en Europe et il en est de même de toutes les motorisations quelles soient essence, diesel ou hybride rechargeable et c’est cette dernière qui nous intéresse lors de salon. Cette version qui représentait 20% des ventes en 2020 atteint même 1/3 des modèles écoulés aujourd'hui.

dailymotion Mercedes Classe A 250e : le carton - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Comme souvent avec ce type de motorisation, le design extérieur reste strictement identique aux versions thermiques. Il n’y a que la seconde trappe à carburant qui masque la prise de recharge qui permet de faire la distinction. Le style de la Classe A demeure toujours aussi élégant et dynamique.

Mais c’est surtout dans l'habitacle que la compacte à l’étoile fait sensation avec sa double dalle numérique de 10,25 pouces. Totalement paramétrable, celle-ci multiplie les possibilités de personnalisation avec une partie gauche commandable par un pad positionné à gauche sur le volant tandis que le multimédia tactile peut aussi se commander par un pad situé sur le volant, ou sur la console centrale. L’ensemble est indéniablement très moderne et technologique, mais cela ne se fait pas au détriment de la qualité des matériaux très bonne.

L’introduction de cette hybridation a bien évidemment des répercussions sur les aspects pratiques. Si l’habitabilité arrière reste dans la bonne moyenne de la catégorie, il n’en est pas de même du volume de chargement amputé de 60 litres, ce qui signifie la disparition du sous-coffre. La contenance totale atteint désormais 310 litres.

Cette Classe A est animée par un quatre cylindres de 160 ch et 250 Nm qui côtoient désormais un moteur électrique de 75 kW (102 ch) et 300 Nm. Sous la banquette arrière, le réservoir laisse sa place à une batterie de 15,6 kWh. La puissance et le couple cumulés sont respectivement de 218 ch et de 450 Nm, tandis que le 0 à 100 km/h est abattu en 6,6 s alors que la vitesse maximale est de 235 km/h en hybride et 140 km/h en tout électrique. Dans ce mode, l’autonomie annoncée est de 78 km.

Enfin, pour effectuer la recharge, comptez 39 min sur une borne rapide de 50 kW et entre 2 h 06 et 6 h 46 sur des prises domestiques selon la puissance de cette dernière.

Les tarifs de cette Classe A250e sont compris entre 39 750 et 43 550 € auxquels il faut déduire les 2 000 € de bonus gouvernemental.

Que vaut la Mercedes Classe A250e en occasion

QUE VAUT LA MERCEDES CLASSE A 250e EN OCCASION ? Prix d'une Mercedes Classe A 250e en neuf : entre 39 750 et 43 550 €. Prix d'une Mercedes Classe A 250e en occasion : entre 36 900 € et 50 000 € Plus de 160 annonces de Mercedes Classe A 250e d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La dernière génération de Classe A est plus fiable, à date, que la précédente. Mais depuis son lancement, il y a maintenant presque trois ans, on note tout de même quelques aléas électroniques, dont la voiture est bardée. Les écrans peuvent rester noirs, il peut y avoir des soucis de clignotant, de voyant d'airbag, de voyants d'alerte intempestifs, de caméra de recul qui ne s'affiche pas. Le plus souvent, c'est rapidement résolu. Sur la version hybride rechargeable, les propriétaires se plaignent d'une puissance de recharge limitée à la moitié de ce qu'annonce le constructeur, même sur une wallbox. Apparue après les autres versions, la 250e est moins touchée par les soucis électroniques.

