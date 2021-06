Les 5 SUV urbains électriques du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021 : quel modèle choisir ?

Le leader de la catégorie sur notre territoire est coréen. Il s’agit du Hyundai Kona. En 2020, le SUV électrique s’est écoulé à plus de 5 000 exemplaires. Il séduit par son look dynamique et assez original mais aussi par le choix qu’il laisse entre deux versions. La première, associe un moteur de 136 ch et une batterie de 39,2 kWh pour une autonomie de 305 km (WLTP). Le rapport prix/autonomie est très intéressant puisqu’il est facturé 28.900 € (bonus déduit). La seconde, équipée d’une batterie de 64 kWh garantit une autonomie de 484 km (WLTP) pour un prix bonus déduit de 32 900 €. De quoi envisager de prendre l’autoroute, sans trop risquer la panne. Son moteur de 204 ch lui permet d’afficher des belles performances (de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes).

Sur la deuxième marche du podium on retrouve le tandem français Peugeot e-2008/DS 3 Crossback E-Tense. Les deux modèles font plate-forme commune et partagent le même groupe motopropulseur. Au programme, un moteur de 136 ch (260 Nm de couple) alimenté par une batterie de 50 kWh permettant de parcourir plus de 310 km selon la norme WLTP. De plus, ils disposent tous les deux d’un chargeur rapide de 100 kW, permettant de récupérer 80% de l’autonomie de la batterie, en série sur toutes les versions. Le e-2008 reste plaisant à conduire malgré son surpoids par rapport aux versions à essence mais aussi à regarder. Son design est l’un de ses points forts. Le DS 3 Crossback présente les mêmes qualités que son cousin avec en plus un intérieur original et très bien fini. Malheureusement son ergonomie est plus que passable. De par son positionnement premium, le DS3 Crossback E-Tense n’est pas à la portée de toutes les bourses. La version d’entrée de gamme démarre à 33 200 €, bonus déduit. C’est près de 2 000 € de plus que le Peugeot e-2008, déjà assez cher vendu 31 400 €, bonus déduit.

L’Opel Mokka E est le troisième membre du groupe Stellantis avec les Peugeot e-2008 et DS 3 Crossback E-Tense. Il en reprend la plateforme, les mécaniques et bien d'autres éléments. Mais on n'est bien loin du simple remplacement du logo sur la calandre. Il est tout simplement impossible de deviner la parenté avec ses cousins. Le look extérieur se démarque par une calandre noire pleine se terminant aux extrémités par les projecteurs et cerclés d'un jonc chromé et dont on trouve les racines dans le coupé Manta A de 1970. Avec le capot noir (une option à 300 €), cela lui donne une identité visuelle très marquée et originale. Dans l'habitacle, on découvre le nouveau style d’Opel composé d’un écran de 10 pouces accolé à l'instrumentation numérique. L'Opel Mokka reprend le moteur électrique de 136 ch alimenté par une batterie de 50 kWh qui lui offre une autonomie de 322 km (WLTP). Comme ses cousins, il dispose d'un chargeur embarqué de 7,4 kW et peut encaisser jusqu'à 100 kW en courant continu. On pourra ainsi récupérer 100 km en 90 minutes sur une wallbox à 11 kW et en respectivement 19 et 12 minutes sur des bornes 50 et 100 kW. L'Opel Mokka e démarre à 30 100 € pour l'électrique (bonus déduit).

En queue de peloton, on retrouve le Kia e-Soul. Il s’agit de la deuxième proposition de SUV urbain électrique de Kia aux côtés du e-Niro. Il se démarque de ses concurrents par l’originalité de son design. Très cubique. Sous le capot, on retrouve deux propositions. Un moteur de 136 ch associé à une batterie de 39 kWh et un moteur de 204 ch accolé à une batterie de 64 kWh. Dans cette dernière version, le Coréen affiche des performances dignes d’une petite sportive, avec un 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes et offre une autonomie confortable de 452 km (WLTP). Grâce à son centre de gravité plus bas que sur un vrai SUV il offre une tenue de route plus dynamique. En contrepartie le confort est moins soigné. Le volume de chargement n’est pas très généreux (315 litres).

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "Le Hyundai Kona pour son rapport prix/autonomie"

Le SUV Coréen offre une autonomie de base de 300 km pour moins de 30 000 €, bonus déduit. Notre test d'autonomie a mis en lumière l'efficience du SUV de Hyundai et notamment ses bonnes prétentions dans la récupération d'énergie. Enfin, il est garanti 5 ans et s'avère très bien équipé.

Manuel Cailliot : "Le Peugeot 2008, pour son style"

Le Peugeot 2008 m'a toujours plus, que ce soit la première ou la deuxième génération. Je trouve que cette dernière se démarque au niveau du style, même si certains le trouvent ou peu "too much". Et à la conduite, il est dynamique et un peu plus confortable que l'ancien. Avec le moteur électrique de 136 ch et son gros couple, ses performances sont toniques. Et le coût à l'usage très réduit. Alors je dis banco.

Pierre Desjardins : "Le Kia Soul, pour le look"

Le Hyundai Kona est clairement la proposition la plus homogène du segment mais le Kia Soul, qui partage ses motorisations et batteries extrêmement abouties, ajoute un design raffraîchissant qui le rend selon moi bien plus attachant, ce qui permet d'oublier une efficience un peu inférieure et un coffre minuscule.

Pierre-Olivier Marie : "La DS3 Crossback, parce que personne ne l'aime."



Je connais les défauts de la DS3 Crossback: ergonomie fantaisiste, accès aux places arrières, etc. De plus, elle est assez onéreuse. Pour autant, je trouve qu'elle dégage une certaine prestance sur la route. De plus, c'est une voiture confortable et made in France, alors hop !

Olivier Pagès : "Le savoir-faire Hyundai"

Le Peugeot e-2008 a beau avoir un look et des qualités routières très séduisantes, il n'empêche que le meilleur choix pour moi est le Kona et d'autant plus depuis son récent restyling qui le rend plus attirant car sa technologie et son efficience sont ses principaux avantages.

