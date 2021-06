Toyota Yaris Cross Hybride : futur best seller - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

En bref SUV urbain hybride simple 116 ch 120 g de CO2/km

Chez Toyota, ce ne sont pas des clowns, tant s'en faut. C'est pourtant au sein du village du cirque, à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92, que nous vous présentons une nouveauté du constructeur japonais.

La joie et la féerie du cirque, contre le sérieux d'un modèle asiatique ? Eh bien pas tant que ça, car le Yaris Cross n'est pas aussi austère qu'on pourrait le penser.

Le Toyota Yaris Cross au salon Caradisiac

Déjà, son style est plutôt inspiré. Ce n'est pas l'exubérance du grand frère C-HR bien sûr, mais il fait preuve de caractère. Mélange de courbes et d'arrêtes marquées, il s'inspire pour ses arches de roues, très géométriques, des modèles Lexus. Le montant arrière et la lunette du hayon sont par ailleurs très inclinés, donnant du dynamisme à la ligne. Et avec la possibilité d'un toit contrasté, on peut personnaliser cet extérieur (ici une configuration noire/toit dorée qui ne sera pas disponible en France, mais dorée/toit noir, oui).

À l’intérieur par contre, on retrouve la planche de bord de la citadine Yaris, dont le Cross reprend la plateforme. Seule l'instrumentation est spécifique, et l'écran multimédia fait un pouce de plus en diagonale, soit 9 pouces.

Les mensurations sont par ailleurs bien plus importantes. Si l'empattement reste à 2,56 m, les porte-à-faux rallongés (+ 6 cm devant et + 18 cm à l'arrière) portent la longueur à 4,18 m, tandis que la hauteur prend 9 cm et la largeur 2. Le volume de coffre de 400 litres est dans la bonne moyenne de la catégorie.

Bien sûr, techniquement, le Yaris Cross reprend la mécanique hybride de la citadine. Il s'agit d'un ensemble comprenant un moteur thermique 1.5 trois cylindres, soutenu par un moteur électrique, pour une puissance cumulée de 116 ch. Les émissions de CO2 sont de 120 g/km WLTP.

Bon à savoir, le Yaris Cross sera disponible non seulement en 2 roues motrices, mais aussi 4 roues motrices AWD-i. Les tarifs sont désormais officiels et s'échelonnent de 25 500 € à 34 500 €. Et enfin, pour ceux que cela intéresse, le Yaris Cross sera fabriquée dans l'usine Toyota de Valencienne, d'où il sortira au rythme de 150 000 exemplaires par an.

PROSPECTIVE FIABILITE Les premiers exemplaires sont tout juste livrés aux premiers clients. Comment donc parler fiabilité pour cette nouveauté Toyota ? Eh bien tout simplement en se basant sur des faits déjà établis, mais aussi en regardant ce qui se passe du côté de la Yaris hybride, dont le Yaris Cross reprend la mécanique. Et l'on peut donc dire sans trop se tromper (ni sans l'affirmer péremptoirement) que la fiabilité du Yaris Cross devrait se révéler sans faille. D'un côté Toyota est toujours dans le top marque à ce niveau, et son expérience dans le domaine de l'hybridation n'est pas à remettre en question. De l'autre, la citadine Yaris, commercialisée depuis maintenant septembre 2020, connaît un début de carrière prometteur, sans retours négatifs de soucis récurrents. Et la précédente génération faisait référence également. Reste à prouver la robustesse dans le temps du nouveau 3 cylindres 1.5 utilisé par la marque. Mais on n'a que peu de craintes.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la-Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.