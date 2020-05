Premier match - Toyota Yaris Cross vs Renault Captur

Design : boules de muscles

Le nom peut être trompeur. La Yaris Cross n'est pas une simple Yaris surélevée. Le look est inédit. Bien sûr, on a un air de famille, mais le SUV a une silhouette plus robuste, plus carrée, avec notamment un capot aplati et une calandre bien droite face à la route. L'aspect musclé est renforcé par les passages de roues anguleux et les nervures marquées. L'avant a une petite ressemblance avec la nouvelle Mirai, la berline à hydrogène de Toyota. À l'arrière, comme sur la Yaris, les feux sont reliés entre eux, mais ici la signature lumineuse se poursuit sur le hayon. Il sera possible d'avoir une silhouette bicolore.

C'est bien sûr un élément incontournable du Captur, qui propose lui différentes teintes pour sa partie haute. Par rapport à la première, la deuxième génération du petit SUV de Renault a une allure à la fois plus soignée et plus solide. Le Captur semble mieux campé sur ses roues. Les feux en C apportent une touche d'originalité… et de renouveau. Car il est vrai que pour le reste, le design s'est trop timidement renouvelé.

Notre choix : Yaris Cross, pour son petit côté bodybuildé.

À bord : petit air de déjà-vu

Un point commun : ces modèles ont des planches de bord proches de celles des citadines de départ (Yaris et Clio). La différence visible dans le Captur, c'est le dessin des aérateurs. Chez Toyota, c'est un peu plus revu, même si cela ne saute pas aux yeux, avec une instrumentation et une console centrale modifiées. La Yaris Cross tente quelques rondeurs alors que le Captur se fait plus anguleux et sobre. Du moins dans les formes, car en matière de personnalisation, il ose davantage la couleur. Pour l'instant, la japonaise s'est montrée avec une livrée très sombre. C'est certes chic, mais avec ce genre de modèle, on attend aussi du fun.

En version haute, les deux modèles misent sur un grand écran façon tablette, mais c'est 8 pouces format paysage chez Toyota et 9,3 pouces format portrait pour le Losange. Le Captur a ainsi un côté plus techno. On retrouve de part et d'autre des commandes physiques pour la clim, un bon point en ergonomie. Sur ce point, on aime le levier légèrement surélevé du Captur.

Toyota n'a pas encore donné les dimensions de l'habitacle et le volume du coffre. On sait juste qu'il y a une banquette 40/20/40 et un plancher réglable. Le Captur reste sur une banquette 1/3-2/3, mais celle-ci a le gros avantage d'être coulissante.

Notre choix : Captur, plus coloré, plus modulable.

Choix des moteurs : l'hybride suffit ?

Pour l'instant, c'est simple : la Yaris Cross est annoncée avec une seule motorisation hybride. C'est un nouvel ensemble que va inaugurer la Yaris 4. La puissance est de 116 ch. Le bloc essence est un nouveau trois cylindres 1.5 à cycle Atkinson et distribution variable. Ce devrait être l'unique offre mécanique. Il y aura toutefois un choix : deux ou quatre roues motrices. La Yaris Cross sera proposée avec une transmission intégrale, équipement inconnu de son concurrent !

Mais celui-ci a su prouver que la clientèle de cette catégorie s'en passait facilement. Le Renault a une offre bien plus vaste, en proposant toujours des blocs thermiques classiques. En essence, il y a des moteurs de 100, 130 et 155 ch. En diesel, le 1.5 BluedCi est décliné en 95 et 115 ch. Et le Captur existe aussi en hybride, mais rechargeable. Sa variante E-Tech Plug-in développe 160 ch et reçoit une batterie lithium-ion de 9,8 kWh, qui lui permet de faire près de 50 km en électrique. Renault pourrait aussi lancer par la suite une version hybride simple avec le moteur de la Clio E-Tech 140 ch.

Notre choix : Captur, plus varié.

Équipements : un Captur devenu chic et techno

Toyota n'a pas encore bien détaillé les équipements de la Yaris Cross, mais assurément, la liste sera calquée sur celle de la Yaris. En matière de sécurité, on s'attend à avoir en série ou en option selon les finitions : freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, aide au maintien dans la voie, détecteur de fatigue, feux de route automatiques, lecture des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse actif, surveillance des angles morts… Tout cela se retrouve sur le Captur.

Côté confort, les deux peuvent avoir la caméra de recul, l'accès/démarrage mains libres, la recharge des téléphones par induction et un système audio évolué (JBL chez Toyota, Bose chez Renault). Chez Toyota, on a un affichage tête-haute et un inédit airbag entre les occupants avant. Le Captur se fait plus chic et techno avec un volant chauffant, une instrumentation numérique 10 pouces, une vision 360° et une assistance à la conduite semi-autonome (niveau 2).

Notre choix : Captur, sur le fil.

Toyota Yaris Cross vs Renault Captur : le premier verdict Caradisiac

Thème Avantage Design Yaris Cross À bord Captur Choix des moteurs Captur Equipements Captur LE VERDICT CARADISIAC Captur : 3 - Yaris Cross : 1

La gagnante : Renault Captur

Le Captur n'est pas une référence du segment pour rien, d'autant que la seconde génération a corrigé les défauts de la première, avec une présentation soignée et une technologie à jour, qui s'ajoutent à la vaste offre de personnalisation et à la modularité bien étudiée. Mais la Yaris Cross part avec de beaux atouts, notamment son look sympa et surtout la notoriété de la motorisation hybride Toyota. La marque fait même le pari de s'en contenter et d'annoncer de beaux objectifs de ventes (150 000 exemplaires sur le marché européen chaque année).