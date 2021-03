Toyota Yaris Cross : une variante Adventure

Mais où est passée la Yaris Cross, qui n'est toujours pas dans les concessions ? La déclinaison SUV de la Yaris a été dévoilée il y a près d'un an ! Toyota avait toutefois annoncé la couleur du départ, évoquant une commercialisation au printemps 2021.

Un programme qui a depuis été perturbé par la pandémie. La marque va finalement commercialiser son baroudeur urbain en septembre 2021. Mais des pré-réservations seront lancées dans les prochaines semaines. Et avant cela, le constructeur montre une nouvelle déclinaison de la Yaris Cross, l'Adventure.

Comme son nom l'indique, cette finition a un design plus aventurier, avec de nouveaux inserts de protection gris dans les boucliers. Celui de l'avant vient englober la plaque d'immatriculation et les antibrouillards. L'Adventure reçoit également des jantes 18 pouces peintes en gris foncé. À bord, on trouve une sellerie façon cuir et un ciel de toit noir. Cette variante va servir de base à la série spéciale de lancement Première Edition, qui aura en série la silhouette bicolore.

Basée sur la plate-forme GA-B, reprise à la Yaris, la Yaris Cross reprendra la motorisation hybride 116 ch de la citadine. Gros atout face à la concurrence : cette Toyota proposera (en supplément) la transmission intégrale. L'Adventure ne sera pas qu'un look !

Vous retrouverez dans les prochains jours sur Caradisiac nos premières impressions à bord de la Yaris Cross.