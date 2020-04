Présentation - Toyota Yaris Cross : le mariage d'un Rav4 et d'une Yaris

Ce modèle aurait dû être l'une des nouveautés importantes du dernier salon de Genève en mars dernier. Malheureusement, suite à l'annulation du rendez-vous genevois en raison de l'épidémie du coronavirus, le constructeur japonais a finalement choisi d'attendre un mois et demi avant de lever virtuellement le voile de la Yaris Cross, son nouveau SUV urbain.

Fort de son expérience dans le monde des SUV (le Rav4 fête ses 25 ans) mais également des citadines et de l'hybridation, Toyota débarque aujourd’hui dans une catégorie en piochant clairement dans ses basiques.

Même si la Yaris Cross affiche son appartenance à la famille de la citadine japonaise, esthétiquement elle ressemble plutôt à une sorte de Rav4 en réduction avec un mélange de lignes acérées et de courbes, ces dernières étant d'ailleurs plus nombreuses que sur le SUV compact japonais. La calandre de taille réduite est entourée de prises d'air massives et surplombée de projecteurs effilés avec une signature lumineuse inédite.

De profil, cette Yaris Cross se distingue par ses passages de roues marqués de forme rectangulaire qui ressemblent à ceux du Lexus UX, son montant arrière très incliné à l'image de celui du Rav4, tandis que les feux débordent sur les ailes arrière galbées. Ces mêmes feux parcourent d'ailleurs toute la largeur du hayon, façon bandeau lumineux, un gimmick déjà vu sur de nombreux modèles récents. La taille des jantes pourra atteindre les 18 pouces.

En matière de dimensions, cette Yaris Cross mesure 4,18 m, soit 24 cm de plus que la citadine, en raison de l'augmentation des porte-à-faux avant (+ 6 cm) et arrière (18 cm). La garde au sol est rehaussée de 3 cm, tandis que la hauteur et la largeur hors tout grandissement respectivement de 9 cm et 2 cm. L'empattement de 2,56 m est identique à celui de la Yaris. Tout cela donne l'impression, au travers de ces photos, d'un véhicule au design affirmé mais moins clivant que celui du C-HR.

Dans l'habitacle, on retrouve sans trop de surprise la planche de bord de la Yaris avec un écran multimédia de grande taille tactile implanté en haut de la console centrale et pas très bien intégré. L'instrumentation semble être spécifique à cette Yaris Cross.

Peu d'informations sur les aspects pratiques, en revanche. On sait juste que l’ouverture du coffre sera électrique avec un système mains libres. Le plancher de coffre sera réglable et celui-ci offrira la possibilité originale de se diviser en deux, ce qui facilitera la modularité. La Yaris Cross proposera également des sortes de ceintures dans le coffre pour arrimer des objets. Pas de volume de chargement connu pour l'instant. Pour rappel, celui de la Yaris était de 280 litres, très loin des références de la catégorie.

Élaborée à partir de la plateforme GA-B - celle de la Yaris -, la Yaris Cross en reprend naturellement la motorisation avec un système hybride de dernière génération composé d'un trois cylindres 1,5 litre essence à cycle Atkinson couplé à un moteur électrique dont la puissance cumulée est de 116 ch. Ce SUV sera l'un des rares du segment a être disponible en deux et quatre roues motrices. Toyota annonce des rejets de CO2 à moins de 90 g/km pour la première version et sous les 100 g/km pour la seconde.

Cette Yaris Cross sera fabriquée dans l'usine Toyota de Valenciennes. Sa commercialisation interviendra à la mi-2021. Toyota espère conquérir 8 % du marché.