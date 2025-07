Toyota a conçu une voiture électrique à boîte manuelle qui cale quand on est mauvais

A l’occasion de l’essai du nouveau Lexus RZ550e électrique équipé de sa fameuse direction « drive-by-wire » (sans connexion mécanique avec les roues avant), nous avons pu discuter avec l’équipe des ingénieurs du groupe Toyota.

Présentée en 2022 au moment du lancement du nouveau SUV électrique de Lexus le RX (et de son cousin de chez Toyota le bZ4X), cette direction « drive by wire » a été modifiée à plusieurs reprises par l’équipe du constructeur japonais pour arriver à un résultat jugé satisfaisant.

Une technologie nécessaire à la généralisation des voitures autonomes

Quel intérêt, d’ailleurs, de concevoir de telles directions sachant qu’elles n’apportent pas de gain de masse et nécessitent une mise au point fastidieuse ? « dans un univers où les voitures seront bientôt dotées de capacités de conduite autonome étendue, ces directions vont devenir nécessaires. La direction entièrement électronique interagit mieux avec ces fonctions-là. Et on peut aussi imaginer la possibilité de faire carrément disparaître le volant à l’avenir de cette façon lorsque la conduite autonome est activée, ou de le déplacer sur la planche de bord », nous expliquent les ingénieurs japonais.

Rappelons au passage que Tesla dispose aussi d’une direction sans connexion mécanique sur son Cybertruck et que Peugeot planche aussi sur le sujet.

Une voiture électrique qui cale !

Les ingénieurs de Toyota nous ont aussi reparlé de ces prototypes spéciaux présentés par la marque en 2023, les AE86 BEV Concept et AE86 H2 Concept. Sorte de véhicule « retrofit » équipé d’un moteur électrique, l’AE86 BEV Concept possède une boîte manuelle à cinq vitesses et trois pédales, exactement comme l’AE86 thermique originelle. Et elle coupe artificiellement son moteur électrique lorsqu’on n’utilise pas l’embrayage de façon correcte, exactement comme une voiture thermique. Elle simule le calage, en d’autres termes !

Peut-on imaginer une telle boîte de vitesses manuelle « débrayable » sur une voiture électrique de série, comme ça avait déjà été envisagé sur les SUV électriques du groupe Toyota il y a quelques mois ? « Pour l’instant non. Cela poserait des problèmes au Japon au niveau de l’homologation légale : si une voiture peut à la fois se comporter comme un véhicule à boîte automatique et à boîte manuelle, faudrait-il l’homologuer comme une voiture à boîte manuelle ce qui l’interdirait à ceux qui possèdent uniquement un permis de conduire pour voiture automatique ? Ce genre de question se pose et il faudrait fixer un cadre à tout cela », nous expliquent les ingénieurs.